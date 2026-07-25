Sistemul a avut o cerere uriașă. Astfel de școli de vară au fost deschise și în Cluj, cu activități până după-amiaza.

Sălile de clasă ale Colegiului „Liviu Rebreanu” din Bistrița sunt animate în vacanța de vară. Copiii din clasele primare, ai căror părinți sunt la serviciu, petrec aici prima parte a zilei, departe de telefoane și alte ecrane.

Elevii se joacă, desenează și participă la ateliere organizate de 60 de voluntari străini.

Fată: „Am vrut să lucrez cu copii și a fost această activitate în România și am zis da, voi merge în România. Copiii sunt energici și amuzanți.”

Fetiță: „Este prima zi și deja îmi place.”

Fată: „Chiar îmi place România, în special faptul că oamenii sunt primitori cu noi și îi iubesc. Dar abia aștept.”

Todoran Brigitte, reprezentant AIESEC Cluj: „Proiectul se bazează pe partea asta de dezvoltare emoțională a copiilor prin artă și creație, practic activități de tabără de vară, jocuri, cântece.”

Voluntarii au venit din mai multe țări și îi ajută pe cei mici să învețe prin joc, artă și activități de grup.

Tânăr: „Sunt foarte drăguți. Am interacționat și am desenat în prima zi, dar sunt entuziasmați și respectuoși. Sunt copii buni. De departe, este țara mea preferată din Europa.”

Cererea arată însă și dimensiunea problemei cu care se confruntă familiile în vacanța mare. La Bistrița s-au înscris 1.500 de copii. Proiectul este susținut de autoritățile locale și o asociație internațională de studenți, iar activitățile sunt gratuite și se desfășoară până la prânz.

Adriana Antoneac, director Educație, Tineret și Sport, Primăria Bistrița: „A fost gândit exclusiv pentru elevii claselor 0-4 din municipiul Bistrița și pentru părinții acestora care nu au ce să facă cu copiii lor pe perioada vacanței de vară.”

Și la Cluj-Napoca, două școli au fost transformate, pe timpul verii, în centre pentru 240 de copii din clasele primare. Programul se desfășoară până la ora 16:00, astfel încât părinții să-i poată lua după serviciu.

Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: „Bugetul alocat este de un milion de lei - 120 de lei pe copil pe zi.”

Elevii fac dans, pictură și lectură.

Ana-Maria Țibre, director Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca: „Părinții ne-au transmis că sunt încântați de organizarea noastră și de faptul că cei mici își petrec timpul într-un mod constructiv, departe de ecrane.”

Programele vor continua până la sfârșitul lunii august.