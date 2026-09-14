„Nu știu, dar este ușor dacă republicanii câștigă. 5.000 de dolari pentru toți adulții din țară și ne putem descurca cu ușurință cu asta, pentru că încasăm atât de mulți bani”, a declarat Trump reporterilor, când a fost întrebat dacă Congresul ar trebui să aprobe plățile. Președintele a adăugat că în țară intră trilioane de dolari, potrivit News.ro.

Trump a făcut promisiunea plăților de 5.000 de dolari în timpul unui discurs ținut la convenția Partidului Republican săptămâna trecută.

Vorbind duminică cu reporterii în Irlanda, unde participa la un turneu de golf la clubul său din Doonbeg, președintele a susținut că guvernul SUA dispune de fondurile necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli.

Plata ar trebui aprobată de Congres

Însă orice astfel de plată ar trebui aprobată de Congres, a declarat duminică președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, un republican din Louisiana. „Desigur, diavolul se ascunde în detalii. Trebuie să lămurim toate aceste aspecte”, a declarat Johnson în emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Politicienii democrați au criticat ideea în emisiunile de duminică dimineață, liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, afirmând în emisiunea „This Week” de la ABC că nu este o „propunere serioasă”.

Senatoarea americană Mallory McMorrow, invocând eliminarea unor subvenții din cadrul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă (Affordable Care Act), și-a exprimat îndoiala cu privire la faptul că cecurile promise de 5.000 de dolari ar fi trimise, chiar dacă republicanii își păstrează controlul asupra Congresului. „A avut loc o anulare a subvențiilor din cadrul ACA”, a reamintit McMorrow, o democrată din Michigan, la CNN. „Cred că trebuia să primim 1.000 de dolari. Așadar, dacă credeți că veți primi 5.000 de dolari, am și eu niște gogoși să vă vând”, a declarat senatoarea.

Democrații critică promisiunea lui Trump

Reprezentantul SUA Mike Lawler, un republican din New York implicat într-o cursă electorală strânsă, nu s-a angajat în mod specific duminică față de promisiunea lui Trump de acordare a primei de 5.000 de dolari. „Susțin întoarcerea banilor în buzunarele americanilor muncitori”, a spus el în emisiunea „This Week” de la ABC, făcând referire la reducerile fiscale din „One Big Beautiful Bill” pe care republicanii au adoptat-o anul trecut. „Dar, indiferent dacă îi spui cec de stimulare sau dividend, întrebarea este: cum îl finanțezi? Asta este prioritatea mea. Avem o datorie de 4 trilioane de dolari și trebuie să abordăm problema cu seriozitate”, a punctat el.

Lisa Gilbert, copreședintă a organizației de protecție a consumatorilor Public Citizen, a calificat anterior această mișcare drept o încercare de a cumpăra voturi. „Această încercare explicită și disperată de a cumpăra voturi pentru alegerile din noiembrie reprezintă un nou prag de jos istoric. Trump știe că nu poate face acest lucru și, cu toate acestea, încearcă să mituiască alegătorii cu falsa promisiune a unor sume de bani pentru a-și ajuta partidul să câștige alegerile, ceea ce este contrar tuturor principiilor democrației americane”, a punctat ea.