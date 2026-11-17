A doua zi, inspirat de vis, a mers la o agenție Loto și a ales câteva numere la întâmplare, potrivit Loteriei Române.

„Mi s-a părut ciudat visul. Asta să nu credeți că, dacă n-aș fi visat iepuri, n-aș fi jucat, nici vorbă. După părerea mea, se poate câștiga la loterie numai dacă joci consecvent, neratând niciun antrenament. Celor care și-au pierdut speranța că vor câștiga ceva la loterie le recomand să nu se lase păcăliți”, a povestit câștigătorul.

Adrian Pașca a obținut premiul de 63.545,16 lei la jocul Noroc, în cadrul extragerilor din octombrie.