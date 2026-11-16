Judecătorul a dispus evaluarea capacităţilor cognitive ale lui Puech, pentru a stabili dacă ar fi putut fi victima unor persoane care au profitat de o eventuală vulnerabilitate psihică, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc direct decizia, preluat de News.ro.

Puech, în vârstă de 83 de ani, susţine că a fost deposedat de participaţia sa de aproximativ 6% la Hermès, evaluată în prezent la circa 9 miliarde de dolari. Ancheta face parte dintr-un conflict juridic şi corporativ care durează de peste două decenii şi implică grupul rival LVMH, condus de miliardarul Bernard Arnault.

Judecătorul a cerut evaluarea capacităților cognitive

Potrivit surselor, judecătorul a solicitat unei echipe de psihiatri să stabilească dacă Puech prezintă eventuale deficienţe cognitive. O concluzie potrivit căreia moştenitorul era vulnerabil şi ar fi fost exploatat financiar ar putea facilita stabilirea răspunderii penale în ancheta privind dispariţia acţiunilor.

Legislaţia franceză incriminează exploatarea vulnerabilităţii sau a capacităţilor mintale diminuate ale unei persoane pentru obţinerea unor avantaje financiare nejustificate, infracţiune cunoscută drept ”abuz de slăbiciune”. Această prevedere a devenit cunoscută la nivel internaţional în urma scandalului care a implicat-o pe Liliane Bettencourt, moştenitoarea imperiului L’Oréal.

Conflictul privind acțiunile Hermès a început în anii 2000

Cazul Puech îşi are originile la începutul anilor 2000, când LVMH a colaborat cu administratorul elveţian al averii acestuia, Eric Freymond, pentru a acumula discret acţiuni Hermès. Potrivit unei investigaţii Reuters publicate în septembrie, LVMH a încheiat în 2002 un acord cu Freymond şi i-a plătit cel puţin 20 de milioane de dolari sub formă de comisioane şi onorarii pentru serviciile sale.

Anul trecut, Puech a inclus LVMH şi pe Bernard Arnault printre pârâţii unui proces civil în care solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15,5 miliarde de dolari, de la persoanele care ar putea fi găsite responsabile în ancheta penală desfăşurată în paralel.

Investigaţia penală s-a concentrat asupra lui Freymond, decedat în 2025, şi a avocatului elveţian Alexandre Montavon, care a consiliat LVMH în procesul de achiziţionare discretă a acţiunilor Hermès. În luna mai, procurorii francezi au dispus cercetarea oficială a lui Montavon, suspectat că ar fi participat la însuşirea ilegală a acţiunilor lui Puech în beneficiul LVMH.

Avocatul contestă evaluarea, iar LVMH respinge acuzațiile

Montavon respinge acuzaţiile şi a contestat decizia judecătorului de a dispune evaluarea cognitivă a moştenitorului, potrivit celor două surse citate de Reuters.

Nici LVMH, nici Bernard Arnault nu au calitatea de suspecţi oficiali în ancheta penală. În documente depuse instanţei în iunie, grupul francez a negat categoric că ar fi încercat să obţină acţiunile lui Puech prin intermediul unor operaţiuni organizate împreună cu administratorul averii acestuia.

LVMH a recunoscut că a colaborat cu Freymond pentru acumularea de acţiuni Hermès, dar a susţinut că orice eventuală achiziţie a titlurilor deţinute de Puech ar fi fost neintenţionată. Grupul ajunsese să controleze până la 23% din Hermès, provocând un conflict corporativ major, înainte de a accepta să renunţe la participaţie în urma unui acord încheiat în 2014.

Puech spune că a descoperit dispariția acțiunilor în 2022

Puech afirmă că a descoperit dispariţia acţiunilor abia în 2022, după ce a întrerupt relaţia cu administratorul său financiar, în care susţine că avusese încredere deplină timp de decenii.

„Avea toate semnăturile în numele meu şi pregătea toate documentele”, a declarat Puech într-un interviu acordat revistei franceze L’Express în 2025.

Freymond a negat orice faptă ilegală în timpul audierilor efectuate de procurorii din Paris, înainte de decesul său. Parchetul financiar francez, reprezentanţii lui Puech şi cei ai LVMH au refuzat să comenteze noua decizie judiciară.