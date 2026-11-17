Discuțiile despre dependența emoțională, stilurile de atașament și relațiile sănătoase au devenit tot mai populare, în special în rândul tinerilor care încearcă să înțeleagă cum ar trebui să se simtă o relație bazată pe iubire sănătoasă.

Specialiștii în sănătate mintală folosesc tot mai des platforme precum TikTok și Instagram pentru a explica, într-un limbaj accesibil, concepte emoționale complexe.

Yasmine Mattar, consilier în sănătate mintală, a vorbit cu publicația Newsweek despre indiciul care denotă că o relație amoroasă între două persoană nu este sănătoasă.

Întrebarea care îți arată dacă ești într-o relație toxică

Terapeutul a explicat că, atunci când lucrează cu pacienții, obișnuiește să le adreseze o întrebare esențială pentru a evalua sănătatea unei relații. Dacă relația s-ar încheia astăzi, ai putea să fii bine în continuare?

Este firesc să îți fie dor de partener după o despărțire, însă sentimentul că nu poți exista fără celălalt poate indica o problemă mai profundă.

„Să simți că nu poți exista fără celălalt este un semnal de alarmă. Îmi spune că, probabil, relația nu a fost atât de sănătoasă încă de la început”, a explicat Mattar.

Într-un interviu acordat publicației Newsweek, aceasta a spus că și-a dorit să conteste ideea potrivit căreia intensitatea emoțională sau anxietatea sunt automat dovezi ale iubirii.

„O relație sănătoasă nu ar trebui să te facă să simți că nu poți trăi fără o anumită persoană. Poți să iubești profund, să îți fie dor de partener și să suferi enorm după o despărțire, dar ar trebui să simți în continuare că exiști ca individ”, a spus terapeuta.

Mattar a adăugat că multe persoane confundă dependența emoțională cu o conexiune autentică.

„Uneori, o singură întrebare, formulată clar, îi poate ajuta pe oameni să vadă în sfârșit situația în care se află exact așa cum este”, a explicat aceasta.

„Există o diferență uriașă între atașamentul sănătos și contopirea emoțională. Iubirea sănătoasă îți permite să îți păstrezi propriul sentiment al identității”, a adăugat terapeuta.