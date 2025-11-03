Fenomen spectaculos pe cer. Când poți vedea „Superluna Castorului” - cea mai mare superlună din 2025

Stiri Diverse
03-11-2025 | 10:35
Superluna
Getty Images

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „Luna Castorului” (Beaver Moon), iar anul acesta este, de asemenea, a doua dintre trei superluni consecutive.

autor
Claudia Alionescu

Cea mai mare superlună a anului va fi vizibilă pe cer pentru mai multe zile săptămâna aceasta, potrivit Sky News.

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „Luna Castorului” și, anul acesta, este totodată a doua dintre trei superluni consecutive.

Ce este o superlună?

Superlunele sunt, practic, luni pline care par mai mari și mai luminoase decât în mod normal.

Ele apar pentru că Luna nu orbitează Pământul pe o traiectorie perfect circulară.

Citește și
Superluna recoltei
Superluna din septembrie, ultima din acest an. Ce este „superluna recoltei”

Mișcându-se pe o traiectorie ovală în jurul planetei, cel mai apropiat punct al Lunii de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat se numește apogeu.

Se întâmplă ca Luna Castorului de săptămâna viitoare să se afle la sau aproape de perigeu – motiv pentru care va părea mai mare și mai luminoasă pentru noi, pe Pământ.

Profesoara Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat pentru Sky News că aceasta este așteptată să fie „cea mai mare” superlună a acestui an, după Luna Recoltei de luna trecută și înainte de Luna Rece de luna viitoare.

De ce se numește Luna Castorului?

Există o ușoară dispută privind originea numelui „Luna Castorului”, potrivit Muzeului Regal Greenwich.

Pe de o parte, acesta ar putea să provină de la obiceiul nativilor americani de a pune capcane pentru castori în noiembrie.

Pe de altă parte, alții spun că numele provine din activitatea castorilor reali care construiesc baraje pentru iarnă.

Care este cel mai bun moment pentru a vedea Superluna Castorului?

Superluna Castorului va ajunge, din punct de vedere tehnic, în faza de lună plină la ora 15:19 (ora României), pe 5 noiembrie.

O lună plină la mijlocul după-amiezii poate suna ciudat, dar astronomii prevăd fazele lunii în funcție de pozițiile sale orbitale, nu de vizibilitatea sa.

Nu vă temeți, însă: Superluna Castorului va deveni cu adevărat vizibilă pe măsură ce se lasă seara.

Va fi, de asemenea, vizibilă câteva nopți înainte și după 5 noiembrie.

Cum să obțineți cea mai bună priveliște a Lunii Castorului

Nu veți avea nevoie de un telescop sau de alt echipament special pentru a vedea superluna – ochii voștri sunt suficienți, iar binoclul este mai mult decât suficient dacă doriți să priviți mai îndeaproape.

Dr. Noelia Noel, lector universitar în astrofizică la Universitatea Surrey, a spus că cel mai bun mod de a vedea Luna Castorului este să ieșiți afară imediat după apusul soarelui și să priviți spre est.

Dacă nu sunteți sigur unde este estul, Dr. Noel recomandă să priviți aproximativ spre locul unde răsare soarele dimineața.

Pentru cei care doresc să facă o poză cu telefonul mobil, asigurați-vă că folosiți modul nocturn, opriți blitzul și încercați să țineți dispozitivul cât mai nemișcat – un trepied ar fi ideal, dacă aveți unul.

Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand

Sursa: news.sky.com

Etichete: superluna, pamant, fenomen,

Dată publicare: 03-11-2025 10:34

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Citește și...
”Superluna albastră”, un fenomen rar, poate fi admirată și în România. Ce spun astrologii: ”Fă o schimbare în viața ta!”
Stiri actuale
”Superluna albastră”, un fenomen rar, poate fi admirată și în România. Ce spun astrologii: ”Fă o schimbare în viața ta!”

Cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2024 va putea fi admirată luni noapte și în România. Superluna albastră, așa cum este numită de specialiști, este un fenomen astronomic rar. Ultima a fost acum 15 ani.

Superluna din septembrie, ultima din acest an. Ce este „superluna recoltei”
Stiri Diverse
Superluna din septembrie, ultima din acest an. Ce este „superluna recoltei”

Ultima superlună din 2023, cunoscută sub numele de „luna recoltei”, va fi vizibilă după apusul soarelui joi, marcând încheierea unei veri cu patru superluni.

Superluna sau Luna albastră, pe 30 august 2023. De ce este cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din an
Stiri Diverse
Superluna sau Luna albastră, pe 30 august 2023. De ce este cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din an

Luna Albastră a răsărit în noaptea de 30 august. Nu a fost dificil de observat, dat fiind că va fi cea mai strălucitoare și mai mare lună a anului. Această lună este remarcabilă din mai multe motive.  

Fenomen astronomic rar. Superluna Sturion, vizibilă în România și în alte țări europene
Stiri Diverse
Fenomen astronomic rar. Superluna Sturion, vizibilă în România și în alte țări europene

O lună uriașă a luminat, marți noapte, cerul. Fenomenul, vizibil după ora 21:30, a fost numit Superluna Sturion.  

Recomandări
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Stiri externe
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28