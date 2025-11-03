Fenomen spectaculos pe cer. Când poți vedea „Superluna Castorului” - cea mai mare superlună din 2025

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „Luna Castorului” (Beaver Moon), iar anul acesta este, de asemenea, a doua dintre trei superluni consecutive.

Cea mai mare superlună a anului va fi vizibilă pe cer pentru mai multe zile săptămâna aceasta, potrivit Sky News.

Ce este o superlună?

Superlunele sunt, practic, luni pline care par mai mari și mai luminoase decât în mod normal.

Ele apar pentru că Luna nu orbitează Pământul pe o traiectorie perfect circulară.

Mișcându-se pe o traiectorie ovală în jurul planetei, cel mai apropiat punct al Lunii de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat se numește apogeu.

Se întâmplă ca Luna Castorului de săptămâna viitoare să se afle la sau aproape de perigeu – motiv pentru care va părea mai mare și mai luminoasă pentru noi, pe Pământ.

Profesoara Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat pentru Sky News că aceasta este așteptată să fie „cea mai mare” superlună a acestui an, după Luna Recoltei de luna trecută și înainte de Luna Rece de luna viitoare.

De ce se numește Luna Castorului?

Există o ușoară dispută privind originea numelui „Luna Castorului”, potrivit Muzeului Regal Greenwich.

Pe de o parte, acesta ar putea să provină de la obiceiul nativilor americani de a pune capcane pentru castori în noiembrie.

Pe de altă parte, alții spun că numele provine din activitatea castorilor reali care construiesc baraje pentru iarnă.

Care este cel mai bun moment pentru a vedea Superluna Castorului?

Superluna Castorului va ajunge, din punct de vedere tehnic, în faza de lună plină la ora 15:19 (ora României), pe 5 noiembrie.

O lună plină la mijlocul după-amiezii poate suna ciudat, dar astronomii prevăd fazele lunii în funcție de pozițiile sale orbitale, nu de vizibilitatea sa.

Nu vă temeți, însă: Superluna Castorului va deveni cu adevărat vizibilă pe măsură ce se lasă seara.

Va fi, de asemenea, vizibilă câteva nopți înainte și după 5 noiembrie.

Cum să obțineți cea mai bună priveliște a Lunii Castorului

Nu veți avea nevoie de un telescop sau de alt echipament special pentru a vedea superluna – ochii voștri sunt suficienți, iar binoclul este mai mult decât suficient dacă doriți să priviți mai îndeaproape.

Dr. Noelia Noel, lector universitar în astrofizică la Universitatea Surrey, a spus că cel mai bun mod de a vedea Luna Castorului este să ieșiți afară imediat după apusul soarelui și să priviți spre est.

Dacă nu sunteți sigur unde este estul, Dr. Noel recomandă să priviți aproximativ spre locul unde răsare soarele dimineața.

Pentru cei care doresc să facă o poză cu telefonul mobil, asigurați-vă că folosiți modul nocturn, opriți blitzul și încercați să țineți dispozitivul cât mai nemișcat – un trepied ar fi ideal, dacă aveți unul.

