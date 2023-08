Superluna sau Luna albastră, pe 30 august 2023. De ce este cea mai mare și mai strălucitoare luna plină din an

În primul rând, nu este doar o lună plină, ci este și o Lună Albastră, ceea ce înseamnă că este a treia lună plină dintr-un sezon care are patru luni pline, conform NASA.

Super Luna - pe 30 august 2023

Super Luna este a doua lună plină din luna aceasta, după Luna Plină a Sturionului, care a răsărit pe 1 august.

Pe lângă asta, Lună Albastră de pe 30 august este și o superlună, ceea ce înseamnă că va coincide cu perigeul, punctul din orbita lunii când aceasta este cel mai aproape de Pământ. Pentru observatori de pe sol, acest lucru înseamnă că va apărea ușor mai mare decât de obicei, deși doar cu aproximativ 7% mai mare. Cu ochiul liber, această diferență de dimensiune probabil nu va fi sesizabilă. Luna Albastră va fi însoțită în cer de un oaspete special: Saturn.

Gigantul gazos inelar va fi doar la câteva zile după opoziție, punctul în care se află direct opus soarelui văzut de pe Pământ, ceea ce îl va face deosebit de strălucitor pe cerul nopții.

Lunile Albastre apar destul de frecvent, din perspectiva astronomică, având loc o dată la doi sau trei ani. Ultima Lună Albastră a răsărit în august 2021, iar următoarea se așteaptă să răsară în august 2024.

Aceasta va fi a doua lună plină din august 2023, ceea ce o face o Lună Albastră - un termen folosit pentru a descrie orice lună plină care este a doua într-o singură lună calendaristică.

Această utilizare a termenului a apărut pentru prima dată în numărul din martie 1946 al revistei "Sky & Telescope", unde s-a afirmat în mod incorect că aceasta era o tradiție stabilită.

De fapt, a fost o utilizare complet nouă a termenului, cu toate că anterior fusese utilizat de "Almanahul Fermierilor" cu o definiție diferită. Cu toate acestea, articolul din "Sky & Telescope" a devenit larg citat, iar termenul a intrat acum în uzul comun.

Este posibil ca două luni pline să cadă în aceeași lună calendaristică deoarece fazele Lunii se ciclizează, în medie, de 12,37 ori pe an. Ca rezultat, o dată la 2,8 ani, un an singur conține 13 luni pline în locul celor obișnuite 12, iar în acel an, una dintre lunile respective trebuie să aibă două luni pline.

Altfel spus, ciclul fazelor Lunii are loc o dată la 29,53 de zile, astfel că dacă o lună plină apare în prima sau a doua zi a lunii, este posibil ca următoarea lună plină să apară în aceeași lună.

August 2023: două superluni

În august, luna ajunge la faza deplină aproximativ în același timp în care orbita sa eliptică îi aduce și cea mai apropiată poziție de Pământ - numită perigeu. În ultimul timp, a devenit la modă să descriem astfel de luni pline ca "superluni" - un termen care a apărut printre astrologi la sfârșitul anilor '70.

Distanța Lunii față de Pământ variază deoarece orbita sa nu este perfect circulară - are o formă ușor ovală, urmând o traiectorie numită elipsă.

Pe măsură ce Luna parcurge această cale eliptică în jurul Pământului în fiecare lună, distanța sa variază cu 14%, între 356.500 km la perigeu (cea mai apropiată poziție față de Pământ) și 406.700 km la apogeu (cea mai îndepărtată poziție față de Pământ).

Dimensiunea sa unghiulară variază de asemenea în același mod, între 29,4 arcminute și 33,5 arcminute.

Când luna plină coincide cu perigeul, apare puțin mai strălucitoare decât în alte momente, dar diferența este atât de mică încât este imperceptibilă cu ochiul neantrenat.

În noapțile care urmează după 31 august, Luna va răsări cu aproximativ o oră mai târziu în fiecare zi, devenind mai vizibilă mai târziu în timpul nopții, scrie in-the-sky.

În câteva zile, va fi vizibilă doar înainte de răsărit și în zori. Până când ajunge la ultimul pătrar, o săptămână după luna plină, va răsări în mijlocul nopții și va apune în jurul prânzului.

Momentul exact al lunii pline

Momentul exact al lunii pline este definit ca fiind momentul în care longitudinea ecliptică a Lunii este exact la 180° distanță de longitudinea ecliptică a Soarelui, observat din centrul Pământului. Cu toate acestea, Luna nu apare în niciun fel special în acest moment în timp, și o lună plină poate fi observată în orice moment al nopții.

În momentul în care ajunge la faza deplină, Luna va fi la o declinație de 12°27'S în constelația Vărsătorul. Va fi la o distanță de 357.000 km față de Pământ.

Ce planete vor fi vizibile pe cer

În noaptea de 30-31 august 2023, poți să observi cum Luna și Saturn se împerechează. Mai mult, amândoi sunt cei mai mari și mai strălucitori pentru anul 2023.

De ce este Saturn cel mai strălucitor acum? Asta pentru că Saturn a atins opoziția, când ne-am aflat între Saturn și soare, pe 27 august. Prin urmare, este într-un loc minunat pentru a fi observat acum, răsărind în est seara și apunând în vest la răsăritul soarelui.

La opoziție, planeta inelară strălucește cel mai puternic pentru 2023, la o magnitudine de 0,4. Este și momentul când Saturn este cel mai aproape de Pământ pentru 2023. Este la 73 de minute-lumină (aproximativ 8,8 unități astronomice) distanță.

Dimensiunea discului lui Saturn este cea mai mare acum, având un diametru aparent de 19 secunde de arc. Și inelele lui Saturn sunt înclinate cu 8,1 grade, în raport cu observatorii de pe Pământ. Acestea au o lățime de 44,2 secunde de arc.

Astfel, opoziția marchează mijlocul celei mai bune perioade a anului pentru a vedea Saturn sau orice planetă exterioară. Și orice telescop mic din curtea din spate va arăta inelele lui Saturn.

Saturn este planeta cea mai îndepărtată de Pământ vizibilă ușor cu ochiul neînarmat. Va apărea pe orizontul sud-estic la apusul soarelui și vei putea observa "steaua" strălucitoare, galbenă, pe tot parcursul nopții până la răsărit.

Cu toate că nu vei putea vedea niciun detaliu distinctiv, cum ar fi celebrele inele, fără ajutor, opoziția este momentul în care planeta va străluci cel mai puternic - destul de remarcabil pentru ceva aflat la asemenea distanță.

Observarea lui Saturn prin binocluri va intensifica culoarea sa aurie și, în funcție de binoclul tău, îți va permite să distingi o umbră a inelelor caracteristice, care par mai degrabă asemănătoare unor "urechi". Dacă ai condiții de vizualizare întunecate și clare, este posibil să observi chiar și cea mai mare lună a lui Saturn, Titan, prin intermediul binoclurilor.

La fel cum se întâmplă cu alte obiecte cerești, un telescop va îmbunătăți considerabil ceea ce poți vedea și cât de mult poți vedea.

Chiar și un telescop mic îți va permite să observi mai multe detalii ale inelelor lui Saturn. Dintre toate planetele care pot fi observate, mulți astronomi încurajează observarea lui Saturn cel puțin o dată în viață.

Opoziția nu numai că face ca planeta să pară puțin mai mare și mai strălucitoare, dar pe măsură ce observi cerul în următoarea săptămână, vei fi martorii unei luni aflate în creștere, care conduce la Super Luna Albastră din 30 august 2023.

Dată publicare: 29-08-2023