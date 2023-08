Fenomen astronomic rar. Superluna Sturion, vizibilă în România și în alte țări europene

Satelitul Pământului s-a apropiat de planetă la aproximativ 360.000 de kilometri și a fost mai luminos cu aproximativ 30%. Spectacolul creat de Superlună a fost vizibil și în alte țări din Europa.

Spectacolul celest continuă: în următoarele două seri, de la ora 23, putem vedea și planeta Saturn, ca pe o lumină care nu pâlpâie, de culoare gălbuie.

În plus, pe 30 august, de la ora 2:10, din București se va vedea Superluna Albastră, care va fi cea mai strălucitoare din acest an. Un astfel de spectacol are loc o dată la 2 - 3 ani.

