În unele locuri femeile au fost întâmpinate cu mici surprize. Iar pe terasele cabanelor, petrecerile cu șampanie și DJ începute de sâmbătă.

Femeie: „Având în vedere contextul politic internațional, am zis să cheltuim banii în România”.

Pe schiuri sau doar la o plimbare, domnii sunt gata oricând să facă declarații de iubire femeilor din viața lor.

Bărbat: „Noi vă iubim, fetelor, dar și voi să ne dați liniște și echilibru! Și atunci vă vom da lumea!”

Pe terasele cabanelor, atmosfera festivă a început devreme. Ospătarii au avut grijă ca șampania să nu lipsească de pe mese.

La Păltiniș, în județul Sibiu, Pălti, mascota stațiunii, le-a oferit vizitatoarelor câte o floare și o urare de primăvară.

O mamă și fiica ei au transformat weekendul în unul special.

Mămică: „Noi două schiem împreună. Întotdeauna pentru noi 8 martie este o zi specială. Nici nu concep să fie altundeva decât pe pârtia de schi. Schiul de primăvară e unul dintre cele mai frumoase schieri”.

La Păltiniș se mai poate schia toată săptămâna viitoare. La finalul sezonului, va fi organizat un concurs pentru schiori care vor încerca să plutească într-un bazin cu apă construit la capătul pârtiei.