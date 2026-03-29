Formează tufe compacte de culoare verde-lime intens, adesea deasupra unor rozete atractive de frunze persistente, fiind potrivite pentru partea din față sau mijlocul bordurilor de flori. Euphoebia mai este numită și coronița lui Hristos. Iată cum trebuie îngrijită această plantă și cum să o faci să înflorească frumos.

Despre genul Euphorbia

Genul Euphorbia este foarte mare și include 2.059 de specii răspândite pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. Există diferențe mari de formă și dimensiune, de la planta ornamentală de Crăciun, poinsettia, până la cel mai mare arbore suculent din lume, Euphorbia ampliphylla, care poate ajunge la 30 de metri.

Unele specii sunt foarte țepoase, pot avea înfățișare de cactus, tufiș sau arbore. În timp ce unele înfloresc abundent, alte specii înfloresc doar ocazional.

Formele cultivate în grădini sunt în principal plante perene sau subarbuști care formează movile de culoare verde-lime timp de luni întregi. Structurile colorate de la vârful tulpinilor nu sunt flori propriu-zise, ci bractee care înconjoară florile reale, de obicei mici și puțin vizibile.

O altă caracteristică a euforbiilor este seva lor toxică. Acest latex albicios descurajează animalele erbivore și ajută planta să reziste la secetă prin păstrarea umidității.

Deși nu sunt plante cunoscute pentru atragerea faunei sălbatice, euforbiile pot atrage insecte benefice, precum buburuzele, care reduc populațiile de afide.

Ce specie de Euphorbia să cultivi

În bordurile de flori, Euphorbia epithymoides (laptele cucului) este o plantă importantă, formând primăvara o movilă densă de galben intens care pune în valoare lalelele și Anemone pavonina. Soiul „Major” este considerat unul foarte bun.

Euphorbia cornigera are tulpini roșiatice cu bractee galben-aurii din mai până în august și poate ajunge la 1,2 metri, fiind potrivită pentru partea de mijloc a bordurii. Tot acolo pot fi cultivate și Euphorbia donii, cu inflorescențe verzi în formă de banană din iunie, și Euphorbia schillingii, care înflorește mai târziu și formează tufe verticale verde-aurii din iulie.

Ce euforbie este potrivită pentru umbră

Euphorbia amygdaloides, specie europeană de pădure, crește bine în lumina filtrată din zonele împădurite. Este potrivită pentru acoperirea solului în grădini de tip woodland, chiar și în zone uscate. Euphorbia cornigera și Euphorbia sikkimensis pot crește și ele în semi-umbră.