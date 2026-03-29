Formează tufe compacte de culoare verde-lime intens, adesea deasupra unor rozete atractive de frunze persistente, fiind potrivite pentru partea din față sau mijlocul bordurilor de flori. Euphoebia mai este numită și coronița lui Hristos. Iată cum trebuie îngrijită această plantă și cum să o faci să înflorească frumos.
Despre genul Euphorbia
Genul Euphorbia este foarte mare și include 2.059 de specii răspândite pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. Există diferențe mari de formă și dimensiune, de la planta ornamentală de Crăciun, poinsettia, până la cel mai mare arbore suculent din lume, Euphorbia ampliphylla, care poate ajunge la 30 de metri.
Unele specii sunt foarte țepoase, pot avea înfățișare de cactus, tufiș sau arbore. În timp ce unele înfloresc abundent, alte specii înfloresc doar ocazional.
Formele cultivate în grădini sunt în principal plante perene sau subarbuști care formează movile de culoare verde-lime timp de luni întregi. Structurile colorate de la vârful tulpinilor nu sunt flori propriu-zise, ci bractee care înconjoară florile reale, de obicei mici și puțin vizibile.
O altă caracteristică a euforbiilor este seva lor toxică. Acest latex albicios descurajează animalele erbivore și ajută planta să reziste la secetă prin păstrarea umidității.
Deși nu sunt plante cunoscute pentru atragerea faunei sălbatice, euforbiile pot atrage insecte benefice, precum buburuzele, care reduc populațiile de afide.
Ce specie de Euphorbia să cultivi
În bordurile de flori, Euphorbia epithymoides (laptele cucului) este o plantă importantă, formând primăvara o movilă densă de galben intens care pune în valoare lalelele și Anemone pavonina. Soiul „Major” este considerat unul foarte bun.
Euphorbia cornigera are tulpini roșiatice cu bractee galben-aurii din mai până în august și poate ajunge la 1,2 metri, fiind potrivită pentru partea de mijloc a bordurii. Tot acolo pot fi cultivate și Euphorbia donii, cu inflorescențe verzi în formă de banană din iunie, și Euphorbia schillingii, care înflorește mai târziu și formează tufe verticale verde-aurii din iulie.
Ce euforbie este potrivită pentru umbră
Euphorbia amygdaloides, specie europeană de pădure, crește bine în lumina filtrată din zonele împădurite. Este potrivită pentru acoperirea solului în grădini de tip woodland, chiar și în zone uscate. Euphorbia cornigera și Euphorbia sikkimensis pot crește și ele în semi-umbră.
Îngrijire
Sol
Majoritatea preferă solul bine drenat și mai uscat, dar Euphorbia palustris face excepție. Aceasta preferă solurile adânci și umede, unde tulpinile pot ajunge la 1,2 metri. Din aprilie până în iunie produce bractee verde-lime deasupra frunzelor verzi.
Cultivarea în ghivece
Majoritatea preferă plantarea direct în sol, dar unele specii care necesită drenaj bun pot fi cultivate și în ghivece, de exemplu Euphorbia „Abbey Dore” sau Euphorbia myrsinites.
Miros
Majoritatea nu au miros, însă Euphorbia mellifera are un parfum plăcut de miere. Este un arbust persistent care crește bine în climate blânde și produce inflorescențe parfumate la sfârșitul primăverii și începutul verii.
Perioadă de înflorire
Euphorbia ceratocarpa este un subarbust veșnic verde care poate ajunge la 1,5 metri și produce bractee galben-verzui pentru o perioadă foarte lungă, uneori aproape tot anul în regiunile cu climă blândă.
Soare
Cele mai multe specii preferă expunerea la soare. Speciile mai sensibile, precum E. ceratocarpa, E. characias și E. mellifera, se dezvoltă mai bine în locuri adăpostite și calde.
Sfaturi pentru cultivare
Tăiere
Este recomandat să se poarte mănuși și ochelari de protecție deoarece seva poate irita pielea și ochii. Speciile perene erbacee se pot tăia înainte de iarnă. La E. characias se îndepărtează tulpinile care au înflorit, lăsându-le pe cele noi pentru anul următor. Inflorescențele ofilite ale E. amygdaloides se îndepărtează la începutul verii.
Fertilizare
De obicei nu este necesară, deoarece multe euforbii se dezvoltă bine în soluri sărace.
Specii invazive
Unele specii se pot răspândi rapid. De exemplu, Euphorbia cyparissias produce lăstari subterani și poate fi dificil de controlat.
Semănare
Euphorbia oblongata poate fi semănată direct în grădină în august sau în primăvară.
Soiuri de plante Euphorbia
Acestea sunt euforbii perene rezistente, însă genul include și suculente precum „pencil cactus”, plante tropicale precum poinsettia și arbuști cu spini foarte ascuțiți.
Euforbiile perene rezistente au devenit foarte populare în bordurile de plante perene din Europa și din alte regiuni. Formează tufe dense de tulpini cu frunze, asemănătoare unor perii de sticlă mari, ocupând un rol asemănător arbuștilor, dar cu dimensiuni previzibile și forme compacte.
Noile varietăți au frunze și inflorescențe în culori intense, precum burgundy, cupru, alb-crem cu dungi, violet închis sau verde-albăstrui.
Florile au o structură neobișnuită, caracteristică familiei Euphorbia. Aspectul decorativ, vizibil mai ales la poinsettia, este dat de fapt de frunze modificate numite bractee, nu de flori.
Florile reale sunt foarte mici și au un aspect simplu. Un avantaj al bracteelor este că rămân decorative mult timp după ce florile propriu-zise au trecut.
O altă caracteristică a euforbiilor este seva albicioasă care circulă prin tulpini. Aceasta este toxică și poate irita pielea. Totuși, aceeași caracteristică le face rezistente la animalele care le-ar putea consuma. În plus, sunt plante rezistente la secetă și căldură, au o perioadă lungă de înflorire și necesită întreținere redusă.
Seria Diamond de euforbii
Deși majoritatea euforbiilor sunt perene, seria Diamond este formată din hibrizi anuali care produc nori aerieni de bractee mici, albe, deasupra frunzișului verde în formă de lance. Această varietate premiată ajunge la aproximativ 30–45 cm înălțime și lățime și înflorește continuu de la plantare până la primul îngheț, conform houseandgarden.
Euforbiile din seria Diamond sunt rezistente și necesită foarte puțină întreținere. Tolerează căldura și seceta și cresc bine atât în plin soare, cât și în semi-umbră. Se combină ușor cu alte plante anuale și pot fi folosite ca plante de completare în ghivece, în coșuri suspendate și jardiniere, în straturi de flori sau pentru delimitarea aleilor și bordurilor.