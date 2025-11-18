„Aurora”, un dinozaur gigant, este scos la vânzare. Milioane de euro pentru scheletul preistoric. Cum vor fi investiți banii

Stiri Diverse
18-11-2025 | 10:02
×
Codul embed a fost copiat

Câteva milioane de euro și un living gigantic de amenajat ar putea fi rețeta perfectă pentru o achiziție inedită. Este vorba despre un schelet de dinozaur, pe care un muzeu din Olanda îl scoate la vânzare.

autor
Știrile PRO TV

Rămășițele aparțin unui animal preistoric, botezat „Aurora”.

Dinozaurul cu gât lung are și o poveste interesantă.

Specialiștii au descoperit că a trăit o bună bucată de timp cu o coastă ruptă.

Scheletul lung de 20 de metri are un preț estimat între șase și 10 milioane de euro. Banii obținuți vor finanța lucrările de extindere a muzeului.

Citește și
Protathlitis cinctorrensis
O nouă specie de dinozaur carnivor, descoperită în Spania. Are circa 11 metri lungime

Conducerea instituției speră, totuși, că scheletul nu va ajunge în casa vreunui șeic ori a unei vedete. Și că va fi cumpărat de un alt muzeu, pentru ca „Aurora” să poată fi și pe viitor admirată de public.

Aglomeratie la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

Sursa: Pro TV

Etichete: schelet, dinozaur, milioane de euro,

Dată publicare: 18-11-2025 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Este un dinozaur al timpurilor moderne, cu gheare de 10 cm. Pasărea care nu poate zbura și sunt doar câteva mii în lume
Stiri Stiinta
Este un dinozaur al timpurilor moderne, cu gheare de 10 cm. Pasărea care nu poate zbura și sunt doar câteva mii în lume

Gheare demne de un velociraptor, ochi pătrunzători şi gâtul de culoare albastru-neon: cazuarul (Casuarius casuarius) este o pasăre puternică, întâlnită în pădurile tropicale din nordul Australiei. Specia se află în pericol de extincţie.

O nouă specie de dinozaur carnivor, descoperită în Spania. Are circa 11 metri lungime
Stiri Stiinta
O nouă specie de dinozaur carnivor, descoperită în Spania. Are circa 11 metri lungime

Un dinozaur impresionant, cu un craniu alungit şi uşor asemănător cu cel al unui crocodil şi dinţii curbaţi şi zimţaţi, pregătiţi să sfâşie carnea prăzii, a trăit în timpul Cretacicului într-o regiune costieră luxuriantă aflată în estul Spaniei.

Un craniu de Tyrannosaurus Rex care poartă urmele unei lupte urâte cu un alt dinozaur va fi scos la licitație luna viitoare
Stiri externe
Un craniu de Tyrannosaurus Rex care poartă urmele unei lupte urâte cu un alt dinozaur va fi scos la licitație luna viitoare

Dacă aveți câteva milioane bune de dolari și loc suficient în locuință, puteți să faceți o achiziție mare și la propriu, și la figurat, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28