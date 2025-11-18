„Aurora”, un dinozaur gigant, este scos la vânzare. Milioane de euro pentru scheletul preistoric. Cum vor fi investiți banii

Câteva milioane de euro și un living gigantic de amenajat ar putea fi rețeta perfectă pentru o achiziție inedită. Este vorba despre un schelet de dinozaur, pe care un muzeu din Olanda îl scoate la vânzare.

Rămășițele aparțin unui animal preistoric, botezat „Aurora”.

Dinozaurul cu gât lung are și o poveste interesantă.

Specialiștii au descoperit că a trăit o bună bucată de timp cu o coastă ruptă.

Scheletul lung de 20 de metri are un preț estimat între șase și 10 milioane de euro. Banii obținuți vor finanța lucrările de extindere a muzeului.

Conducerea instituției speră, totuși, că scheletul nu va ajunge în casa vreunui șeic ori a unei vedete. Și că va fi cumpărat de un alt muzeu, pentru ca „Aurora” să poată fi și pe viitor admirată de public.

