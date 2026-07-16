Locuința, construită acum două secole, este desfăcută bucată cu bucată și mutată la Muzeul Satului din Timișoara. Casa a fost construită în jurul anului 1800 în satul Gârliște din județul Caraș-Severin.

Proprietar: „Să știți că au locuit oameni aici. Bine, nu recent, dar acum câțiva zeci de ani, locuiau.”

Actualii proprietari au cumpărat-o în 2006. Acum, au decis să o doneze Muzeului Satului Bănățean din Timișoara, pentru a fi conservată și pusă în valoare.

Dan Ianu, proprietarul casei: „Noi am visat că reușim să o reabilităm, nu ne-am dat seama atunci cât e de greu. Mai ales în ultimii ani a ajuns să se deterioreze atât de tare încât mi-era frică să intru în ea”.

Ridicată pe o fundație din piatră și cu o structură din bârne masive de lemn, locuința păstrează elemente autentice ale arhitecturii tradiționale specifice Banatului Montan.

Radu Trifan, managerul Muzeului Satului Bănățean Timișoara: „În primul rând, acest beci, podrum foarte impozant, foarte mare, pe lungimea casei, și în partea de sus o construcție din lemn.”

Demontarea durează cinci zile și este realizată de specialiști din Timișoara și Sibiu, alături de studenți la arhitectură.

Fiecare țiglă, piatră și grindă este inventariată. Astfel, casa va putea fi reconstruită fidel.

Alexandru Mișvinschi, arhitect Muzeul Satului Bănățean Timișoara: „Am făcut măsurători, m-am uitat la elementele care pot fi păstrate, care nu. Partea bună e că marea majoritate sunt în stare bună și pot fi refolosite.”

Adina Cristina Leaha, restaurator: „Este importantă pentru că Muzeul Satului Bănățean se va îmbogăți cu un asemenea obiect de patrimoniu, o asemenea casă, și nu se găsesc foarte multe, sunt extrem de rare.”

Reasamblarea casei se va întinde pe un an de zile.