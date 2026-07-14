Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt importante.

Întâmplarea s-a petrecut aproape de miezul nopții pe strada Râul Doamnei din Sectorul 6 al Capitalei. Din senin, plopul de aproximativ 15 metri înălțime s-a prăbușit.

Corespondent PROTV: „Mașina pe care o vedeți în spatele meu, parcată, se afla în mers în momentul în care copacul a căzut la pământ. Martorii spun că șoferul a accelerat în ultimul moment și așa, și el, și pasagera, au scăpat nevătămați.”

Martor: „Cred că aveau geamul deschis și au auzit cum se rupe, pentru că a accelerat fix când cădea tot copacul. Erau plini de cioburi, dar au avut mare noroc.”

Sub trunchiul gros al copacului a fost prinsă și o remorcă, parcată în fața unui bloc.

Femeia era lângă remorcă

În acele clipe, un cuplu care urma să se mute încărca ultimele lucruri din casă.

Corespondent: „Lângă remorca pe care o vedeți aici, aproape distrusă, se afla proprietara, care s-a aruncat la pământ când a văzut că arborele cade peste ea.”

Locatar: „Un apartament cu 2 camere e acolo – în 10 minute trebuia să plecăm. Nevasta mea era aici, eu când am venit, eram în lift. Am făcut sesizări peste sesizări – uitați-vă și la copac, e putred, nu mai are rădăcină deloc.”

Oamenii din zonă stau cu teamă că și alți copaci pot cădea în orice moment.

Locatar: „S-au făcut atâtea plângeri spre Capitală să taie – nu au tăiat de ani de zile. Nu are rădăcină, sunt numai niște ciuperci acolo. Nu se poate așa ceva. Ăsta este uscat, este amenințat și ăsta.”

Astfel de incidente se întâmplă, de cele mai multe ori, fie pentru că rădăcinile copacilor nu mai au loc să se dezvolte, fie din cauza bolilor care afectează arborii.