A primit „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” pentru salvarea unei vieți.

Acum l-a vizitat pe bătrân pentru a-i arăta distincția primită.

Jandarm: „Am venit să împărtășesc bucuria cu dumneavoastră, chiar dacă situația în care ne-am întâlnit nu a fost chiar atât de bună.”

Bătrân: „Ai fost îngerul meu păzitor.”

Jandarm: „Așa a fost să fie.”

Jandarmul i-a salvat viața bătrânului în urmă cu mai bine de o lună. Se îndrepta spre casă când a observat o roată de căruț în albia unui pârâu.

Costin Ilie, IJJ Bacău, jandarm: „M-am gândit că poate să fie un căruț cu orice. Am coborât și, din instinct, am luat telefonul să filmez. Când m-am apropiat, am văzut căruțul care era peste vecinul meu.”

Bătrânului îi este greu să rememoreze întâmplarea teribilă. Este convins că putea sfârși acolo dacă nu i-ar fi sărit jandarmul în ajutor.

Ștefan Praj: „Am ieșit la plimbare în capătul satului, în parcarea aceea, și m-am răzgândit pe drum să nu mă mai duc până acolo, să mă întorc acasă. Întorcându-mă, am intrat cam cu viteză și au ieșit roțile de pe asfalt, iar eu m-am dus în apă. Domnul a fost îngerul meu păzitor la momentul potrivit.”

Mărioara Praj: „Un gest foarte frumos, omenesc. În primul rând, omenesc. Nu putea să iasă fără ajutor.”

Costin Ilie, jandarm al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău: „Este un gest pe care ar trebui să îl facă orice persoană care s-ar întâlni cu situația asta.”