Mamiferul marin uriaș a devenit rapid o atracție, vizitatorii grăbindu-se la renumita destinație de pe malul apei pentru a vedea animalul neobișnuit de mare, a cărui prezență este rară comparativ cu populația tipică de lei de mare de pe ponton, relatează foxnews.com.

„E ca un Volkswagen! E atât de uriaș!” a spus un vizitator.

Experții estimează că Chonkers cântărește 907 kilograme, a spus Laura Gill, manager de programe publice la Marine Mammal Center.

Vizitatorii au făcut fotografii și s-au adunat de-a lungul pontonului, în timp ce uriașul leu de mare se arunca pe ponton, înconjurat de zeci de lei de mare californieni mai mici, care populează de obicei zona.

Pontoanele protejate oferă adăpost împotriva prădătorilor și a valurilor agitate, împreună cu o sursă abundentă de hrană, inclusiv heringi, anșoa și pește stâncos, a mai precizat Gill.

„Există multă hrană în Golful San Francisco pentru ei … multă pradă ușoară,” a spus ea.

În ciuda dimensiunii sale, leul de mare Steller a fost văzut încercând să se cuibărească printre animalele mai mici pentru căldură.

Oficialii spun că rămâne de văzut dacă vor urma mai mulți lei de mare Steller, dar, pentru moment, vizitatorul supradimensionat a devenit o senzație peste noapte la una dintre cele mai populare destinații turistice din San Francisco.