Mai ales că, în ultimii ani în orașele mari au apărut numeroase picturi murale, care devin puncte de atracție pentru turiști.

Luni, primarul Capitalei va organiza o dezbatere publică legată de graffiti, la care și-a anunțat prezența inclusiv ministrul Culturii.

Bucureștiul este plin de afișe, de cele mai multe ori lipite ilegal. La fel se întâmplă și cu clădirile vandalizate. Acum primăria propune un program nou prin care fațadele vor fi curățate organizat. În primă fază, Poliția Locală va identifica imobilele afectate și va trimite notificări.

Corespondent Știrile PRO TV: „Proprietarii sau administratorii clădirilor vor avea la dispoziție 45 de zile să aleagă: fie curăță pe cont propriu fațadele, fie se înscriu în programul primăriei. Dacă aleg a doua variantă, autoritățile vor suporta 80% din costul lucrărilor.”

E o linie fină între artă și vandalism, spun artiștii stradali, care și-ar dori spații dedicate pentru graffiti. Mai ales că picturile murale sunt greu de făcut fără aprobarea asociațiilor de proprietari, dar și costisitoare. Liviu Zorilă este printre pionierii artei stradale legale din București.

Liviu Zorilă, fondator Outline Streetart Festival: „Am reușit în 2018 să realizăm primul mural complet legal din București, cu acordul proprietarilor, cu acordul autorităților. Noi credem în teoria ferestrelor sparte, și anume dacă un loc este murdar, o să atragă în continuare murdărie și o să atragă mulți oameni care vor face acel loc mai urât, vor sparge ferestre. Invers, dacă igienizezi acel loc, dacă îl cureți, automat oamenii care făceau lucrurile acelea acolo se vor civiliza.”

Astfel de picturi ajung să fie puncte de atracție. De la trimiteri către operele lui Brâncuși, până la portrete ale marilor sportivi, pot schimba cu totul fața zonei.

Cage, manager Sweet Damage Crew: „Dacă vorbim de clădiri de patrimoniu, de zone centrale, unde da, a fost destul de deteriorat totul, ele pot fi curățate. Poți să aduci niște amenzi foarte mari în discuție, poți să aduci confiscarea bunurilor în discuție, dar asta nu înseamnă că graffiti-ul va fi oprit, pentru că cei care sunt cu adevărat dedicați fenomenului nu țin cont de toate lucrurile astea. Până la urmă cred că ține de o colaborare între autorități și cei care practică graffiti sau street art.”

Proiectul se află momentan în dezbatere publică, iar bucureștenii pot trimite sugestii până la finalul lunii.