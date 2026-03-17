În total, peste 200 de artiști vor concerta la Bonțida, între 16 și 19 iulie.

Printre artiștii care vor urca pe scena de la Castel se numără și Teddy Swims, cu milioane de vizualizări pe platformele muzicale și un stil care combină soul, pop și R&B.

Dar vor veni și trupe consacrate precum The Cure, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves și artista cu origini italiene, LP.

Renate Roca-Rozenberg, PR Managerul Festivalului: „Cu The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims și mulți artiști care sunt anunțați în lineup-ul Electric Castle, reușim să facem o ediție în care generații de artiști se întâlnesc, generații de public se vor întâlni. Bineînțeles, din toate stilurile muzicale, așa cum se cântă la Electric Castle: foarte mult rock, avem hip hop, electro și toate, cu nume mari și mai ales cu nume care au făcut istorie în muzică.”

Pe lângă numele mari deja anunțate, pe scenele festivalului de la Bonțida vor urca și artiști români.