Vârsta exactă la care ar trebui să renunțăm definitiv la consumul de alcool. Motivul este unul extrem de bun

Eliminarea completă a alcoolului din alimentația unei persoane poate ajuta la prevenirea apariției demenței.

Alzheimer's Society afirmă că cercetările arată că un consum excesiv de alcool crește șansele ca o persoană să dezvolte demență.

Consumul de alcool este direct corelat cu un volum redus al substanței albe a creierului, ceea ce poate împiedica funcționarea normală a creierului.

Dr. Richard Restak, autor al cărții How to Prevent Dementia: An Expert's Guide to Long-Term Brain Health, a descris modul în care alcoolul poate afecta funcționarea creierului. El descrie băutura ca fiind o „neurotoxină directă”.

O neurotoxină poate fi definită ca o substanță care dăunează, distruge sau afectează funcția sistemului nervos.

Din cauza daunelor pe care le poate provoca alcoolul, dr. Restak a dezvăluit vârsta la care oamenii ar trebui să îl eliminați definitiv din viața lor.

„Întreabă-te 'de ce beau?'. Dacă răspunsul este 'pentru că alcoolul mă ajută să-mi ridic starea de spirit și să-mi reduc anxietatea', s-ar putea să fiți în pericol și probabil este mai bine să vă opriți complet. Vă sugerez ca, dacă aveți 65 de ani sau mai mult, să eliminați complet și permanent alcoolul din dieta dumneavoastră”, a scris el, potrivit LADBible.

Tipul de demență asociat cu consumul excesiv de alcool

Există un tip de demență care este asociat cu consumul excesiv de alcool.

„Afectarea creierului legată de alcool (cunoscută și sub numele de afectarea creierului legată de alcool) este cauzată de consumul excesiv de alcool pe o perioadă prelungită de timp. Poate fi cauzată de o combinație de motive, printre care deficiența de vitamina B1 (tiamină), efectele toxice ale alcoolului asupra celulelor nervoase, leziunile craniene și leziunile vaselor de sânge”, potrivit Dementia UK.

Leziunile cerebrale cauzate de alcool pot fi prevenite prin scăderea consumului de alcool la maximum 14 unități pe săptămână, repartizate pe parcursul a cel puțin trei zile.

Creșterea activității fizice și mentale, o dietă sănătoasă, evitarea fumatului, gestionarea nivelului de stres și menținerea sub control a greutății, colesterolului și tensiunii arteriale sunt, de asemenea, factori importanți.

