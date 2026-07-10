La Castrul de la Răcari, experții au găsit vechea temelie a grânarului fortificației, o clădire esențială acum aproape 2 milenii.

Arheologii au reușit să scoată la lumină fundația horreum-ului Castrului de la Răcari, din județul Dolj.

Grânarul fortificației este considerat una dintre cele mai importante construcții și completează imaginea vieții militare a romanilor de acum 1.800 de ani.

Arheolog: Suprafața în care a fost amenajată clădirea de tip horeum se poate vedea aici, conturul ei de jur împrejur, în prezent astupat cu pământ.

Locul nu este păzit

Chiar dacă acolo se fac astfel de descoperiri, situl arheologic nu este păzit. În zonă nu sunt instalate nici măcar camere de supraveghere.

Nicolae Agapie, localnic: Poate să vină să caute cu un detector, de multe ori am găsit și gropițe, de multe ori am găsit și pe altcineva care nu lucra aici.

Specialiștii avertizează că fiecare sezon fără măsuri de conservare înseamnă noi pierderi pentru sit.

Dorel Bondoc, arheolog Muzeul Olteniei Craiova: Ar trebui refăcută vechea împrejmuire, ar trebui realizat un punct de vizitare, montate niște camere de supraveghere, un punct de vânzare cu materiale promoționale, cu suveniruri.

Cosmin Vasile, președinte CJ Dolj: Situl arheologic de la Răcari, mai nou a intrat sub protecția Muzeului Olteniei și au început noi săpături și avem în plan să împrejmuim, să asigurăm o pază.

Situl de la Răcari a fost inclus în proiectul "România Atractivă – Ruta Castrelor Romane", finanțat prin PNRR.