În zonă urmează să fie construit un pasaj rutier, așa că arheologii au intervenit pentru cercetări și pentru a ridica rămășițele.

Alin Frînculeasa, cercetător științific, arheolog: „Ceea ce știm e că au cel puțin 5200 poate 5300 de ani vechime. Sigur sunt persoane adulte, relativ bine conservate. Este o moștenire din epoca eneolitică în care indivizii erau depuși chirciți lateral oarecum în poziția somnului”.

Sub soarele dogoritor, arheologii scot la lumină, printre altele, rămășitele a doi oameni. În zonă zac multe alte schelete, dar și podoabe din aur, argint sau cupru, gata să fie descoperite.

În curând, urmează să fie scos la iveală cel mai important mormânt - cel în care s-ar afla vestigiile unei persone de rang înalt din acele vremuri, spun arheologii.

Alin Frînculeasa, arheolog: „Dacă înainte polulațiile veniseră din Anatolia acum sensul migrației este altul vin dinspre nordul Mării Negre. Evident intră în conflict cu populația locală, ei vin cu altă structură socială în care bărbatul este vârful ierarhiei sociale”.

Specialiștii se folosesc de tehnologie.

Andrei Eduard Ghinea, arheolog: „Cu cât mai multe fotografii cu atât modelul tridimensional creat este de o precizie mai mare. Conservăm tot ce înseamnă situația arheologică atât straturile de pământ care ne pot da o interpretare cum oamenii construiau aceste monumente cât și pur și simplu mormintele poziția și în modul în care au fost descoperite”.

Antropologii sunt cei care, în urma cercetărilor, vor putea spune povestea acestor oameni - ce vârste aveau, ce mâncau, de ce boli sufereau, sau dacă moartea lor a fost violentă.