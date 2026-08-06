Construcția avansează rapid spre jumătatea înălțimii finale și a ajuns deja la 430 de metri, rămânând încă circa 570 de metri până la finalizarea acestui megazgârie-nori care va doborî recorduri, relatează News Atlas.

Situat în orașul-port Jeddah, Arabia Saudită, Turnul JEC (cunoscut și ca Jeddah Economic Company Tower sau Jeddah Tower) este proiectat de firma Adrian Smith + Gordon Gill. Adrian Smith este arhitectul responsabil pentru proiectarea actualei cele mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa, cu o înălțime de 828 de metri. Odată finalizat, acest nou superzgârie-nori va avea cel puțin 157 de etaje și va fi aproape de două ori mai înalt decât cea mai înaltă clădire din Statele Unite, One World Trade Center, care are 541 de metri.

Potrivit prințului saudit Al Waleed bin Talal Al Saud, director executiv al Kingdom Holding Company, compania care dezvoltă proiectul, turnul a ajuns acum la 107 etaje. Acest lucru îl face una dintre puținele clădiri din lume care au depășit pragul de 100 de etaje.

Planul actual prevede ca etajele inferioare să găzduiască birouri, iar deasupra acestora să fie amplasat un hotel de lux cu 200 de camere. Mai sus vor exista apartamente de servicii, un sky lobby și mai multe zone rezidențiale, locuințele devenind mai scumpe și mai spațioase pe măsură ce clădirea urcă spre vârf. De asemenea, turnul va include mai multe puncte de observație și un heliport.

„Fiind prima structură creată de om care va atinge înălțimea de 1 kilometru, designul Turnului Jeddah reprezintă o realizare inginerească cu adevărat revoluționară”, afirmă compania Thornton Tomasetti, responsabilă de partea de inginerie. „În primul rând, a trebuit să determinăm sarcinile de vânt la înălțimi extreme. În al doilea rând, a trebuit să controlăm mișcările clădirii, atât cele laterale, cât și cele verticale, pe termen lung. În al treilea rând, soluțiile structurale rezultate trebuiau să fie, înainte de toate, eficiente și să susțină designul arhitectural ambițios. Toate acestea au fost mult mai ușor de spus decât de realizat.”, potrivit directorului executiv al Kingdom Holding Company.

„Simplitatea a fost esențială pentru ușurința construcției. De asemenea, deoarece clădirea este atât de mare, am dorit să folosim materialele în mod rațional. Experții noștri în clădiri înalte au colaborat direct cu AS+GG și RWDI, combinând inovația și experiența cu modelarea structurală avansată pe calculator și testări extinse în tunel de vânt. Rezultatul? Un sistem structural fără precedent, care susține viitoarea cea mai înaltă clădire din lume.”, a mai precizat el.

Deși alte proiecte gigantice din Arabia Saudită, precum The Line și Mukaab, au întâmpinat întârzieri majore, Turnul JEC continuă să crească într-un ritm impresionant. Finalizarea acestui zgârie-nori extraordinar este estimată pentru anul 2028.