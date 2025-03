Un șef din Poliție, anchetat penal după ce ar fi furat dintr-un magazin de bricolaj din Slatina. Cum se apără

Bărbatul este şeful Serviciului Criminalistic de la IPJ Olt şi spune că totul ar fi fost, de fapt, o greşeală, pentru că obiectele au rămas în magazin. Ulterior, ofițerul şi-a dat demisia.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, într-un hipermarket din Slatina. Angajaţii au observat că o cutie, în care era kitul de instalare a unui bazin de apă pentru vasul de toaletă, era deschisă şi că din ea lipsesc două tije metalice.

După vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, au făcut imediat plângere la poliţie. Când le-au văzut, anchetatorii au avut parte de o surpriză. Cel din imagini era chiar un coleg de-al lor.

Claudiu Șerban, purtător de cuvânt IPJ Olt: „În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că persoana care ar fi sustras cele două bunuri are calitatea de polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Având în vedere calitatea persoanei, dosarul penal a fost declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina spre competentă soluționare”.

Cel acuzat se apară, însă și spune că obiectele au rămas în magazin.

Dorin Adrian Ureche, cercetat pentru furt: „Au rămas în interiorul magazinului, aici este marea problemă, au fost găsite la câteva zile după. M-am uitat la ele atât, ele au rămas, le-am luat de acolo cu gândul de a întreba pe cineva din magazin, un lucrător de pe raion numai ca lucrătorul, nu am dat de el, l-am căutat în zona au zis ca sunt prinși în alte activități după care am plecat acasă, le-am lăsat acolo și am plecat”.

Bărbatul lucrează de 32 de ani în Poliţie şi în ultima vreme ocupa funcţia de şef al Serviciului Criminalistic din Olt. În această dimineață a făcut cerere pentru încentarea activităţii.

