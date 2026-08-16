Decizia nu modifică, deocamdată, planul Spaniei de a renunţa complet la energia nucleară până în 2035, scrie news.ro.

Prelungirea a fost aprobată printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial, după ce proprietarii centralei – Iberdrola, Endesa şi Naturgy – au solicitat anul trecut continuarea exploatării. Consiliul spaniol pentru securitate nucleară a emis luna trecută un aviz favorabil, însoţit de anumite condiţii.

Războiul din Iran şi preţurile energiei au cântărit în decizie

O pană masivă de curent produsă în Spania şi Portugalia în aprilie 2025 a relansat dezbaterea privind renunţarea la energia nucleară, care asigură aproximativ o cincime din producţia de electricitate a Spaniei. Investigaţiile au atribuit pana unei creşteri puternice a tensiunii.

Guvernul nu a justificat însă prelungirea funcţionării centralei Almaraz prin acel incident. Ordinul invocă, în schimb, efectele mai recente ale războiului din Iran asupra aprovizionării cu combustibili fosili şi asupra preţurilor acestora. O sursă din Ministerul Energiei a exclus o legătură între decizie şi pana de curent din 2025.

Spania îşi menţine planul de renunţare la energia nucleară

Executivul condus de socialişti susţine în continuare tranziţia către o economie cu emisii nete zero şi dezvoltarea accelerată a energiei solare şi eoliene. Centralele nucleare produc însă electricitate fără emisii de carbon şi asigură o producţie constantă, care poate completa sursele regenerabile dependente de condiţiile meteorologice.

Potrivit documentului guvernamental, menţinerea centralei Almaraz în funcţiune până în 2030 ar reduce cu numai 1,4% dezvoltarea surselor regenerabile faţă de actualele planuri climatice. În acelaşi timp, producţia de electricitate pe bază de gaze naturale ar urma să scadă cu 7%.

Prelungirea nu este însoţită de reduceri ale taxelor aplicate energiei nucleare şi nu va genera costuri suplimentare pentru contribuabili, a precizat Ministerul Energiei.

Analiştii RBC consideră că decizia ar putea conduce şi la prelungirea funcţionării celorlalte centrale nucleare spaniole, deoarece dezafectarea simultană a mai multor unităţi ar crea dificultăţi logistice. Ministerul Energiei recunoaşte această problemă, dar a exclus, pentru moment, noi prelungiri.