Protestarii ”au atacat poliţia, clădiri guvernamentale, cazărmi ale Gardienilor Revoluţiei, bănci, moschei şi au dat foc Coranului (...) a fost o adevărată lovitură de stat”, a afirmat Khamenei, dând asigurări că această tentativă a ”eşuat”.

”Recenta rebeliune nu a fost prima la Teheran şi nu va fi ultima. Astfel de incidente ar putea să se repete”, a adăugat ayatollahul.

Iranul a mai fost zguduit de manifestaţii în 2009, contra realegerii preşedintelui de la acea vreme, Mahmoud Ahmadinejad, apoi în 2019 împotriva preţului la carburanţi şi, în 2022, după decesul în detenţie al tinerei Mahsa Amini.

Ayatollahul a vorbit la Teheran în faţa credincioşilor, cu ocazia împlinirii a 47 de ani de la revenirea în Iran a imamului Khomeini, părintele fondator al Republicii islamice în 1979, căruia Khamenei i-a succedat zece ani mai târziu.

Americanii ”vor să preia din nou controlul acestei ţări”, precum înainte sub monarhie, a mai afirmat în acelaşi cadru Ali Khamenei.

”Ei controlau resursele. Ei controlau petrolul. Ei controlau politica (...) totul le aparţinea”, a insistat ghidul suprem iranian.

De la recenta mişcare de contestare, preşedintele american Donald Trump face să planeze ameninţarea unei intervenţii militare contra Iranului şi a trimis în Golf zeci de nave militare, printre care portavionul ”Abraham Lincoln”.

Manifestaţiile recente au debutat la sfârşitul lui decembrie, înainte de a lua amploare pe 8 ianuarie şi a fi reprimate. Peste 3.000 de oameni au murit, potrivit bilanţului oficial. Autorităţile iraniene afirmă că marea majoritate a victimelor sunt forţe de securitate sau trecători ucişi de ”terorişti”.

