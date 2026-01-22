Un restaurant popular din districtul Döbling din Viena a început și el să ia măsuri drastice: o taxă de 25 de euro pe persoană va fi aplicată dacă oaspeții nu se prezintă la rezervare, relatează Heute.

Este vorba despre restaurantul „mozart&meisl” din Döbling. Proprietarul, Daniel Aleksic, s-a săturat de așa-numitele „no-show-uri” - rezervări la care oaspeții nu se prezintă fără a anula sau nu respectă numărul de locuri rezervate.

Care este explicația patronului

Într-un interviu pentru „Heute”, Aleksic explică motivul acestei decizii: „Am introdus taxa pentru a avea un anumit grad de siguranță în planificare.” Pentru că atunci când restaurantul este complet rezervat, pregătirile sunt deja în desfășurare - chiar înainte ca primul client să deschidă ușa. Multe preparate nu se fac „pe lângă”, ci necesită efort real. Patronul dă exemplul salatei de cartofi de casă - cartofii sunt spălați, tăiați și preparați. „Toate acestea necesită timp și, desigur, costă bani”, spune Aleksic.

El adaugă că personalul, chiria și mâncarea - toate acestea continuă să coste indiferent dacă cineva se prezintă sau nu.

Potrivit restauratorului vienez, lucrurile devin și mai dificile în cazul rezervărilor mari. Pentru el, taxa nu este doar un mod de a evita neplăcerile, ci și o măsură împotriva risipei de alimente.

Totuși, regula nu este complet strictă: cei care anulează la timp nu plătesc nimic. La „mozart&meisl”, anulările sunt gratuite până la două ore înainte de ora rezervării, prin telefon sau email. Numai după acest interval devine costisitor: atunci se aplică taxa de 25 de euro pe persoană.

Faptul că tot mai multe restaurante introduc astfel de taxe are un motiv clar: creșterea costurilor pune deja presiune pe industria restaurantelor - iar no-show-urile pot deveni foarte scumpe pentru proprietari. În timp ce oaspeții „uită” pur și simplu, pierderea revine în final restaurantului. Pentru Aleksic, un lucru este clar: o rezervare este un angajament - nu un simplu „poate”.

Patronul consideră că fenomenul a devenit un obicei prost mai ales de la pandemie. Această practică de a nu te prezenta este, potrivit lui, un adevărat „obicei prost”. Până acum nu au existat incidente extreme la restaurant, dar evenimentele de anul trecut l-au determinat să ia această măsură.

