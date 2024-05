Un regizor iranian premiat la Berlinala din 2020 a fost condamnat la închisoare și lovituri de bici. Ce acuzații i se aduc

Avocatul său, Babak Paknia, a scris miercuri pe reţeaua socială X că un tribunal din Teheran l-a condamnat pe Mohammad Rasoulof, în vârstă de 52 de ani, la opt ani de închisoare, dintre care cinci trebuie executaţi. Regizorul urmează, de asemenea, să fie pedepsit cu lovituri de bici.

Babak Paknia, a lawyer, announced that the sentence of 8 years of imprisonment of cinema director Mohammad Rasoulov was confirmed in Branch 36 of the Aina Court of Appeal and the case was sent to the execution of the sentences.

According to him, 5 years of imprisonment is… pic.twitter.com/IAp38b3hhr