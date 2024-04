A început "războiul împotriva femeilor". Țara în care acestea sunt luate pe sus și aruncate în dube | VIDEO

Acestea sunt învinuite că au încălcat regula hijab-ului obligatoriu, care este în vigoare din 1979, an în care a avut loc Revoluția Islamică, scrie France 24, care citează AFP.

Pe rețelele de socializare, ceea ce se întâmplă pe străzile din Iran a fost descris drept un "război împotriva femeilor".

Khamenei's regime floods the streets with morality police, assaulting and imprisoning innocent women over minor hijab infractions. It's vital to stand with Iranians fighting for freedom and democracy.

Șeful poliției din Teheran, Abbas Ali Mohammadian, a anunțat că operațiunea poartă numele de cod "Nour" (n.r. - "lumină" în persană).

"Republica Islamică a transformat străzile într-un câmp de luptă împotriva femeilor și a tinerilor", a transmis din închisoare Narges Mohammadi, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2023 și activista pentru drepturile femeilor. Mesajul acesteia a fost publicat de susținătorii săi pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip care a fost filmat aproape de stația de metrou Tajrish din nordul Teheranului, o femeie s-a prăbușit la pământ după ce a fost agresată de polițiști. Ea le-a spus trecătorilor că forțele de ordine i-au confiscat telefonul.

Today a young woman fell to the ground, suffering a seizure, after she was confronted by the Islamic regime's morality police, with her phone being taken from her outside of the Tajrish metro station in Tehran. When will this end?

Într-un alt videoclip se poate observa cum polițiștii folosesc șocuri electrice împotriva unor femei care au fost arestate și băgate într-o dubă, scrie sursa citată.

A woman is grabbed by the Islamic Republic of Iran's so-called morality police and shoved into the back of one of their notorious vans.

The morality police are back on the streets in full force, harassing women and girls, damaging and seizing their…