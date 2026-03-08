Reprezentanții agențiilor de resort spun că mulți clienți se orientează pentru vacanța de vară către destinații considerate mai sigure, din Europa. Și România, este o opțiune bună.

Câțiva prieteni plănuiau încă de anul trecut o vacanță în Cipru. Au analizat opțiunile de cazare, dar chiar înainte să îşi cumpere biletele de avion, a început războiul. Cum o bază militară britanică din Cipru a fost țintită de iranieni, s-au speriat.

„Dacă nu se remediază ceva, renunțăm complet la idee că până la urmă nu vrem să ne punem viața în pericol. Cel mai ușor, ar fi să mergem în Italia" spun ei.

Francesca, în schimb, urma să ajungă în Iordania.

Francesca, turistă: „Ar fi fost mama, care își dorește să viziteze Petra. Și atunci, mai degrabă vedem dacă̆ se poate Italia. Ne gândeam să mergem să vizităm Sicilia."

Mulţi alţii credeau că se vor bronza în Dubai.

Georgeta Furdui, turistă: „Acum era perioada martie, aprilie, cam așa trebuia să plec, dar nu o să mai merg, nu e ceva sigur, nu știu ce se va întâmpla și prefer să rămân acasă."

Tiberiu Bădulescu, reprezentant ANAT: „Agențiile de turism, dacă și-au cumpărat prin agenții, recomandă să mai aștepte un pic Vor exista oricum soluții de amânare, de rerutare, pot fi și virați, stornați banii pentru această destinație"

Urmare a acestei situaţii din Orientul Mijlociu câştigă destinațiile europene. Agenții de turism estimează chiar o creștere de până la 40%.

Oana Rusu, reprezentant agenție de turism: „Mă aștept turiștii să fie reticenți și pentru Turcia și atunci să se orienteze pentru vară la Vestul Europei și Grecia. Am avut turiști care au declarat ferm că ei o să-și facă vacanța la Marea Baltică anul ăsta, foarte departe de orice conflict: Norvegia, Suedia."

Precauți sunt și cei care îşi făceau bagajele pentru Maldive, Thailanda sau Zanzibar, şi urmau să facă escală pe aeroporturile din Doha, Abu Dhabi sau Dubai.

Cristina Basarab, reprezentant agenție de turism: „Sunt mulți oameni care sunt îngrijorați din cauza închiderii spațiului aerian. Și se gândesc dacă merg sau nu."

Pe de altă parte, operatorii din domeniu iau în calcul că foarte mulţi români se vor relaxa anul acesta în ţară.