Pastorul care trăiește ca un magnat. I-a cumpărat soției un Lamborghini de 200.000 $

John Gray a fost foarte criticat de întreaga comunitate din Greenville după ce i-a cumpărat soție sale un Lamborghini. Mașina a fost cadou de nuntă pentru partenera lui, la 8 ani de la nuntă, relatează eu.greenvilleonline.com.

După ce a postat mai multe fotografii alături de soție, dar și de cheile mașinii de lux, Gray a fost aspru criticat de opinia publică.

Însă acesta a încercat să își apere decizia în fața internauților și a declarat că nu s-a folosit de banii bisericii pentru cadoul pe care i l-a făcut soției sale.

"În primul rând nu un pastor a cumpărat o mașină. Soțul John Gray a cumpărat mașina", a spus acesta în apărarea sa.

El a mai spus că banii pentru mașină au provenit din surse personale și că va plăti rate pentru autoturism.

Și soția sa a venit în apărarea lui.

"Soțul meu este un om muncitor. El a vrut să ma facă fericită", a scris femeia pe Instagram, însă după câteva minute mesajul a fost șters.

"Nu văd pe nimeni care să judece, de exemplu jucătorii de baschet, pentru care plătiți sume mari de bani pentru a-i vedea.

Noi nu trăim pentru oameni. Noi trăim pentru Dumnezeu", a încheiat aceasta.

Pe lângă faptul ca este cunoscut ca pastor, John Gray el s-a remarcat și atunci când a vorbit despre președinția lui Donald Trump, numindu-l "Cel mai pro-negru președinte". Aproximativ 200.000 de persoane urmăresc predicile online ale lui John Gray.

De asemenea, el locuiește într-o casă de 7.247 de metri, care valorează aproximativ 1.8 milioane de dolari. Locuința a fot cumpărată din banii bisericii.

Relentless Church Pastor John Gray is living in a $1.8 million house in Greenville County, and it was paid for by the church. https://t.co/aqmo0vKE6h