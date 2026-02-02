Un oraș din Orientul Mijlociu va inaugura prima stradă pavată cu aur și va transforma astfel zona într-o destinație de lux la nivel mondial.

Dubai, cunoscut ca „Orașul Aurului”, găzduiește deja Gold Souk, una dintre cele mai vechi piețe tradiționale din Emirate. Aceasta se află în Deira, una dintre zonele mai vechi ale orașului, departe de zgârie-norii impozanți și de mega-resorturile adorate de turiști.

Strada va face parte din noul Dubai Gold District din Deira, menit să consolideze reputația orașului ca destinație pentru produse de lux. Va fi, de asemenea, un punct de atracție major pentru cei din industria bijuteriilor, cu peste 1.000 de magazine care vor vinde obiecte din aur, pe lângă parfumuri, cosmetice și articole de designer scumpe, scrie express.

Este planificată și construirea a șase hoteluri noi, adăugând 1.000 de camere suplimentare în zonă.

În afară de noua stradă pavata cu aur, restul planurilor pentru district sunt ținute momentan sub restricție, urmând ca noi anunțuri să fie făcute treptat.

Dubai este cunoscut pentru pentru proiectele sale arhitecturale record. La începutul acestei luni, a fost anunțat un plan de 730 de milioane de lire sterline pentru construirea celei mai înalte clădiri din lume, depășind actualul Burj Khalifa.

Turnul Dubai Creek trebuia construit înainte de pandemia de Covid, însă proiectul a fost pus pe pauză.



„Proiectul fusese inițial amânat din cauza pandemiei, iar acum designul clădirii a fost revizuit, urmând ca licitația pentru construcție să fie lansată în trei luni”, a declarat Mohamed Ali Alabbar, fondatorul Emaar Properties.

Totuși, Arabia Saudită intenționează să dețină titlul pentru cea mai înaltă clădire din lume cu Jeddah Tower, care ar urma să fie prima clădire din lume care atinge 1 km în înălțime. Proiectul face parte dintr-un plan de peste 20 de miliarde de lire sterline cunoscut sub numele de Kingdom City.





