Bruno Beltrame, primarul localității Brendola, un mic oraș din provincia Vicenza, în nordul țării, a anunțat că a lansat o campanie de recrutare pentru șase „evaluatori de mirosuri”, după ce locuitorii din cartierele aflate în apropierea zonelor industriale s-au plâns de „mirosuri neplăcute”, scrie The Guardian.

Care sunt condițiile

Principala condiție pentru ocuparea postului este ca persoanele interesate să nu sufere de alergii sau boli respiratorii, precum astmul. Candidații trebuie să dețină un autoturism și un smartphone, care va fi folosit pentru înregistrarea datelor privind mirosurile, prin intermediul unei aplicații dedicate.

Sub coordonarea unei firme specializate în măsurarea mirosurilor, recruții vor fi instruiți să distingă diferite tipuri de mirosuri, de exemplu cele provenite din fabrici sau cele generate de deșeuri industriale ori ape uzate. Ulterior, vor merge în zonele vizate pentru a realiza evaluări senzoriale. Dacă detectează un miros neplăcut, vor petrece un anumit timp analizând aerul, înainte de a-și înregistra observațiile în aplicație.

Scopul final al inițiativei, care ar urma să dureze șase luni, este identificarea sursei mirosurilor.

„Am realizat o investigație similară în urmă cu aproximativ cinci ani, într-o zonă industrială din apropierea locului de unde provin acum mirosurile neplăcute”, a declarat Beltrame. „Atunci am reușit să identificăm companiile care le generau. Acum extindem aria geografică pentru a vedea dacă aceleași firme au reluat emisiile sau dacă este vorba despre altele.”

Vicenza se află în Valea Padului, o vastă regiune geografică ce include provincii din Veneto, precum și din Piemont, Lombardia și Emilia-Romagna. Valea Padului este considerată una dintre cele mai afectate zone din Europa în ceea ce privește poluarea aerului.

„Ne aflăm la capătul văii, chiar înainte de poalele Alpilor”, a spus primarul. „Este o provocare majoră, deoarece aceste zone sunt printre cele mai productive din punct de vedere economic, dar și printre cele mai expuse riscului de poluare.”

El a precizat că există mai multe inițiative la nivel provincial pentru îmbunătățirea calității aerului și apei. „Avem numeroase protocoale în vigoare, iar dacă firmele încalcă regulile, sunt amendate sever.”

Număr mic de aplicanți

Brendola are aproximativ 4.000 de locuitori, care în ultimii ani au devenit tot mai preocupați de protejarea mediului. „Dacă în trecut erau poate mai puțin atenți, astăzi sunt mai dornici să își îmbunătățească calitatea vieții și mediul înconjurător. Astfel, când observă deșeuri abandonate sau simt mirosuri neplăcute, le semnalează. Ne bucură acest lucru, deoarece ne permite să intervenim rapid și să prevenim situații potențial mai grave”, a spus Beltrame.

Autoritățile locale au publicat inițial anunțul pentru aceste posturi plătite înainte de Crăciun, însă fără succes. „Poate pentru că a fost lansat prea aproape de sărbători, iar unii au strâmbat din nas”, a comentat primarul.

După republicarea anunțului pe Facebook în această săptămână, aproximativ o duzină de persoane au aplicat. „În mare parte sunt studenți care au câteva ore libere pe lângă cursuri și par foarte interesați”, a adăugat el.