Un nou soi de tomate a cucerit degustătorii. Roșia cu gust de altădată va ajunge la fermieri abia în câțiva ani

O nouă linie experimentală de tomate, dezvoltată la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, a obținut cel mai mare punctaj la cea mai recentă degustare organizată de cercetătorii buzoieni.
Este vorba despre SCDL 10, o creație aflată încă în proces de ameliorare, care a atras atenția participanților atât prin aspectul neobișnuit, cât și prin calitățile gustative.
Rezultatele au fost obținute în cadrul evenimentului „Opinia ta contează”, un exercițiu de ameliorare participativă prin care consumatorii sunt implicați direct în selecția viitoarelor soiuri de tomate românești.
Ce este linia experimentală SCDL 10
SCDL 10 face parte din programul de ameliorare a tomatelor derulat la stațiunea din Buzău încă din 2023 și se numără printre soiurile cu fructe mari testate în cadrul degustării. Cercetătorii lucrează la această linie de trei ani, iar rezultatele obținute până acum arată un potențial ridicat atât pentru gust, cât și pentru performanța agronomică.
Pe lângă scorul mare la evaluarea senzorială, linia s-a remarcat prin productivitate ridicată și printr-o toleranță bună la boli și dăunători, două criterii esențiale pentru fermierii care caută soiuri viabile din punct de vedere comercial, fără compromisuri asupra gustului.
Cum arată și ce gust are noua tomată
Aspectul este unul dintre elementele care au atras cel mai mult atenția participanților. SCDL 10 are fructe în formă de inimă, cu striații vizibile pe un fond brun-roșiatic și pulpă cărnoasă, o combinație care aduce aminte de tomatele vechi, de grădină, apreciate pentru gustul lor autentic. Potrivit cercetătorilor stațiunii, acest aspect aparte este dublat de o savoare pe măsură, ceea ce a condus la cel mai mare scor obținut în categoria tomatelor cu fructe mari.
Cum s-a desfășurat degustarea „Opinia ta contează”
La eveniment au fost evaluate 15 linii de tomate: cinci din categoria cireașă și zece din categoria clasică, cu fructe mari. Participanții au acordat note de la 1 la 5 pentru aspect, culoare și gust, iar la final au fost întrebați dacă ar cumpăra fiecare soi testat. Practic, fiecare degustător a funcționat ca un mic evaluator de piață, oferind cercetătorilor date directe despre preferințele consumatorilor.
Metoda face parte dintr-un proces mai amplu de selecție, în care fiecare linie sau hibrid trece, în prealabil, prin evaluări agromorfologice detaliate în câmp și în spații protejate, completate de analize de laborator privind conținutul de substanță uscată, aciditate și compuși precum licopenul.
Florelia și Flaviola, campioanele la intenția de cumpărare
Pe lângă marea surpriză reprezentată de SCDL 10, degustarea a confirmat și valoarea altor două soiuri deja cunoscute publicului.
Florelia, cu fructe roz, cărnoase și gust autentic, a ocupat din nou primul loc la intenția de cumpărare, confirmându-se drept tomata pe care consumatorii și-ar dori cel mai mult să o ducă acasă. La categoria tomatelor tip cireașă, Flaviola a dominat clasamentul, obținând cel mai bun punctaj atât la evaluarea senzorială, cât și la intenția de cumpărare.
Ce este ameliorarea participativă și de ce contează
Evenimentele de tip „Opinia ta contează” fac parte dintr-un model de lucru numit ameliorare participativă, în care cercetătorii dezvoltă noi soiuri împreună cu consumatorii, grădinarii și fermierii, nu doar în laborator. Reprezentanții SCDL Buzău au explicat că implicarea publicului în această etapă a testării este esențială pentru a înțelege dacă o linie experimentală merită continuată sau nu, întrucât obținerea unui soi nou poate dura chiar și un deceniu.
Acest tip de colaborare între cercetare și consumatori are un scop clar: readucerea gustului autentic al tomatelor de altădată, în paralel cu îmbunătățirea producției și a rezistenței la condițiile climatice actuale.
Cât va mai dura până când SCDL 10 ajunge la fermieri
Deși rezultatele sunt promițătoare, SCDL 10 este încă departe de a ajunge pe rafturi sau în grădinile fermierilor. Linia se află în testare din 2023, iar procesul de obținere și omologare a unui soi nou de tomate poate dura până la zece ani. Cercetătorii buzoieni au precizat că vor continua selecția, iar abia după stabilizarea caracteristicilor genetice, soiul va putea fi pus la dispoziția fermierilor și a consumatorilor, sub formă de semințe și răsaduri.
Până atunci, rezultatele degustării rămân un instrument valoros pentru echipa de la SCDL Buzău, oferind informații directe despre ce își doresc, de fapt, consumatorii de la o tomată: nu doar un aspect atrăgător, ci și un gust autentic, capabil să reamintească de roșiile din grădina bunicilor.
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