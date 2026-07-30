Un nou soi de tomate a cucerit degustătorii. Roșia cu gust de altădată va ajunge la fermieri abia în câțiva ani

Este vorba despre SCDL 10, o creație aflată încă în proces de ameliorare, care a atras atenția participanților atât prin aspectul neobișnuit, cât și prin calitățile gustative.

Rezultatele au fost obținute în cadrul evenimentului „Opinia ta contează”, un exercițiu de ameliorare participativă prin care consumatorii sunt implicați direct în selecția viitoarelor soiuri de tomate românești.

Ce este linia experimentală SCDL 10

SCDL 10 face parte din programul de ameliorare a tomatelor derulat la stațiunea din Buzău încă din 2023 și se numără printre soiurile cu fructe mari testate în cadrul degustării. Cercetătorii lucrează la această linie de trei ani, iar rezultatele obținute până acum arată un potențial ridicat atât pentru gust, cât și pentru performanța agronomică.

Pe lângă scorul mare la evaluarea senzorială, linia s-a remarcat prin productivitate ridicată și printr-o toleranță bună la boli și dăunători, două criterii esențiale pentru fermierii care caută soiuri viabile din punct de vedere comercial, fără compromisuri asupra gustului.

Cum arată și ce gust are noua tomată

Aspectul este unul dintre elementele care au atras cel mai mult atenția participanților. SCDL 10 are fructe în formă de inimă, cu striații vizibile pe un fond brun-roșiatic și pulpă cărnoasă, o combinație care aduce aminte de tomatele vechi, de grădină, apreciate pentru gustul lor autentic. Potrivit cercetătorilor stațiunii, acest aspect aparte este dublat de o savoare pe măsură, ceea ce a condus la cel mai mare scor obținut în categoria tomatelor cu fructe mari.