Final fericit pentru un bărbat de 75 de ani din Genova, beneficiar al ajutorului de incluziune, un sprijin financiar destinat persoanelor aflate în situații deosebit de vulnerabile. Bărbatul nu știa că are dreptul la pensie și nu încasase niciodată sumele cuvenite. Acum a recuperat nu mai puțin de 106.000 de euro restanțe și va primi o pensie lunară de 1.400 de euro, scrie Il Messagero.

Povestea pensionarului

În ultimele săptămâni, bărbatul s-a prezentat la birourile Patronato Inca Cgil din Via Milano, Genova, pentru a verifica dacă, având în vedere vârsta înaintată, are dreptul la pensie socială. Analizând istoricul contribuțiilor, angajații au observat că, printre numeroasele locuri de muncă avute de-a lungul vieții, acesta lucrase și ca marinar, acumulând contribuții în domeniul maritim.

După solicitarea și obținerea carnetului de marinar, au fost identificate perioade de contribuții considerate pierdute. Recuperarea acestora i-a permis să îndeplinească stagiul necesar pentru a beneficia de o pensie de limită de vârstă în valoare de 1.400 de euro pe lună, precum și de plata retroactivă a aproximativ 106.000 de euro.

„Expertiza colegilor noștri a rezolvat o situație extrem de dificilă, în care omul a trecut de la o stare de sărăcie la o pensie concretă, rezultată din propriile contribuții, și la recuperarea unei sume importante restante”, a declarat Marco Paini, directorul Patronato Inca Cgil din Genova.

Dreptul la pensie se calculează din momentul în care este recunoscut oficial, iar acest lucru i-a permis bărbatului să recupereze peste 100.000 de euro.

Potrivit lui Paini, „oamenii nu își cunosc adesea drepturile – este o situație mult mai frecventă decât s-ar crede. De aceea îi sfătuim pe toți să se adreseze Patronato, nu doar pentru probleme legate de pensii.” El a adăugat: „Nu există nimic mai satisfăcător pentru noi decât să redăm oamenilor drepturile și liniștea.”