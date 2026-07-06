Piloții au fost afectați de fascicule laser îndreptate, duminică seară, către aeronavă în timp ce încercau să aterizeze pentru a prelua un pacient care trebuia dus de urgență la Târgu Mureș. Misiunea salvatorilor s-a încheiat cu bine.

Acesta este momentul în care piloții unui elicopter SMURD aparținând Punctului de Operare Aeromedicală Târgu Mureș se îndreptau spre heliportul spitalului din Bistrița. Mai multe fascicule laser erau îndreptate spre aeronavă. În tot acest timp, un pacient în stare gravă aștepta să fie preluat pentru a fi transportat la Târgu Mureș.

Echipajul a cerut sprijinul poliției prin 112, pentru a identifica persoanele care au îndreptat fascicolele laser spre elicopter, chiar în timpul manevrelor dificile de aterizare.

În astfel de situații, pilotul comandant poate anula aterizarea pe heliport, pentru a căuta alt loc. S-ar pierde astfel timp prețios pentru pacient.

Reprezentanții poliției au transmis că, deocamdată nu au identificat persoanele responsabile. Acestea ar putea fi amendate cu până la 16.000 de lei pentru punerea în pericol a siguranței zborurilor, au mai spus polițiștii.