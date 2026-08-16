Peter și Rogelyn Wiles își planificaseră o vacanță romantică în Cappadocia, Turcia, dar au rămas în aeroport după ce soția bărbatului nu a fost lăsată să se îmbarce din cauza unei neînțelegeri legate de documentele necesare pentru viză. Cuplul a pierdut aproape 1.000 de lire sterline, iar bărbatul spune că întreaga situație l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva el greșise, potrivit Express.

Cei doi, care locuiesc în Crewe, s-au căsătorit în 2024, iar Rogelyn, originară din Filipine, s-a mutat în Marea Britanie cu viză de soție. Pentru vacanța programată în mai 2025, Peter a plătit 973,30 de lire sterline pentru biletele de avion de la Manchester.

Ce regulă i-a oprit călătoria

Problemele au apărut din cauza documentelor de rezidență ale femeii. Cardul ei britanic de rezidență biometrică (BRP) expirase la sfârșitul lui 2024, în urma trecerii Marii Britanii la sistemul digital eVisa, însă statutul ei de imigrare rămânea valabil până în 2027.

Înainte de a solicita viza electronică pentru Turcia, Rogelyn a contactat Consulatul Turciei, unde i s-a spus să folosească numărul de pe vechiul BRP, în locul „share code”-ului britanic, la rubrica „additional visa number”.

Ajunși însă la Aeroportul din Manchester, un angajat al Turkish Airlines a respins documentele și a susținut că femeia trebuia să folosească share code-ul. Asta în ciuda faptului că documentul eVisa prezentat de cei doi preciza că „eVisas ale altor țări NU sunt acceptate ca documente justificative”.

În cele din urmă, Rogelyn nu a fost lăsată să urce în avion, iar Peter a rămas cu soția sa în aeroport, în timp ce avionul a plecat fără ei.

„Soția mea a fost devastată. A trebuit să luăm un taxi până acasă, pentru că era târziu într-o duminică, iar trenurile nu mai circulau. Toată această situație m-a făcut, sincer, să mă întreb uneori dacă nu cumva mi-am pierdut mințile”, a povestit Peter.

Bărbatul încearcă acum să recupereze banii plătiți pentru bilete, însă până în prezent nu a reușit. El susține că Turkish Airlines a refuzat să îi ofere o explicație clară, în scris, pentru refuzul îmbarcării. Compania ar fi invocat, în diferite momente, o „problemă” legată de viză, pentru ca ulterior să susțină că cei doi au fost considerați „no show”.

Cuplul a încercat să își recupereze banii

Peter a solicitat și un chargeback prin intermediul Tesco Bank. Banca a contestat de două ori poziția companiei aeriene, însă în cele din urmă a renunțat la solicitare, acceptând explicația Turkish Airlines potrivit căreia „zborul a fost operat conform programului”, fără ca aceasta să clarifice însă motivul pentru care femeii i s-a refuzat îmbarcarea.

Ulterior, Peter a sesizat Financial Ombudsman Service, însă instituția a respins reclamația din motive tehnice. Potrivit deciziei, nu exista un acord valabil între debitor, creditor și furnizor pentru biletul soției, întrucât Rogelyn, nu Peter, fusese persoana căreia i se refuzase îmbarcarea.

„Am ajuns să dezvolt un complex din cauza faptului că sunt înțeles greșit și simt că trebuie să explic totul în detaliu”, a mai spus bărbatul.

Un purtător de cuvânt al Tesco Bank a declarat că banca regretă experiența prin care a trecut Peter și soția sa, dar că, după analizarea cazului, a concluzionat că acesta nu îndeplinea criteriile pentru o despăgubire în baza legislației britanice. Decizia a fost ulterior menținută de Financial Ombudsman Service.

Turkish Airlines nu a răspuns solicitării de a comenta situația.