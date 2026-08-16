Croația, Belgia, Franța și Regatul Unit sunt în stare de alertă maximă. Seceta prelungită, al cincilea val de caniculă și vântul puternic au transformat continentul într-un butoi de pulbere.

Apar noi informații despre incendiul de proporții din Omiș, Croația. Printre turiștii care au trăit acele clipe de coșmar s-a numărat și un român.

Ionuț Ahrițculesei, pompier și paramedic cu 20 de ani de experiență, era în vacanță când flăcările au ajuns în apropierea zonelor locuite.

După ce și-a evacuat familia, s-a întors pentru documente. I-a ajutat pe mai mulți oameni să părăsească zona.

Turiști evacuați în toiul nopții

Și alți turiști au pierdut bunuri în incendiu - cum ar fi bagaje, acte, ori chiar mașinile personale.

Reporter: „Asta era mașina ta?”

Matyas Vican, turist din Cehia: „Da. N-am văzut cu ochii mei când au ajuns flăcările, pentru că noi eram în mare. Dar da, mașina e dusă.”

Reporter: „Erați în casă?”

Wojtak Jan, turist din Polonia: „Da și a venit proprietarul apartamentului și ne-a zis «Evacuați acum, ieșiți rapid!»”

Reporter: „V-a fost frică pentru familia dumneavoastră?”

Wojtak Jan, turist din Polonia: „Da, fata mea plângea.”

În jur de 1.000 de hectare s-au făcut scrum. Alimentat de rafale violente de vânt, focul a pârjolit păduri de pin şi a parcurs între 12 și 15 kilometri în 90 de minute.

Josip Fantov: „Eram la o petrecere în Nemira (localitatea învecinată) când cerul s-a făcut brusc roșu. Am alergat acasă toți. Aveam turiști cazați în apartamente, i-am evacuat și noi am rămas să luptăm cu flăcările.”

Reporter: „Ce aveați aici?”

Josip Fantov: „Aveam o barcă, un garaj cu mașini parcate. A ars totul. Focul a cuprins apartamentele. Am luptat cu focul înăuntru, dar și de pe acoperiș. A explodat o butelie. Flăcările mi-au cuprins piciorul, m-am ars puțin. A fost groaznic. Aproape 2 mii de oameni au fost evacuați în miez de noapte. 194 de persoane, printre care și copii, au fost recuperați de salvatori din mare.”

Incendiu de vegetație de amploare în Belgia

În Belgia, un incendiu de vegetație a alertat autoritățile din provincia Liège, la granița cu Germania.

Focul a izbucnit într-o zonă greu accesibilă și a distrus deja aproximativ 1.600 de hectare. Este cel mai grav incendiu de acest fel înregistrat până acum în această țară.

Armata a intervenit cu pompieri militari și 4 autospeciale de tip Panther, folosite în mod obișnuit pentru intervenții la bazele aeriene.

Locotenent-general Goetinck – Armata belgiană: „Acestea sunt vehicule de mare capacitate, echipate cu tunuri de apă puternice, capabile să pulverizeze apa la presiune ridicată și pe distanțe mari, de până la 90 de metri, pentru stingerea incendiilor.”

Între timp, în Spania, sute de pompieri și voluntari au făcut eforturi supraomenești să controleze focarul din regiunea Huesca, unde au fost deja mistuite peste 15 mii de hectare. Flăcările s-au apropiat și mai mult de zonele populate și de două mănăstiri istorice.

Alertă în Marea Britanie după un incendiu devastator

În Marea Britanie, milioane de oameni au primit în ultimele 24 de ore alerte de urgență, prin care autoritățile le cer să evite orice activitate care ar putea provoca incendii de vegetație.

În Țara Galilor, mesajul a fost transmis inițial doar în limba galeză, iar unii localnici au aflat abia după câteva minute ce se întâmplă.

Avertizarea a venit după incendiul de proporții din Stourbridge, în urma căruia 19 locuințe au fost distruse.