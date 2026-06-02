Gary MacDonald, în vârstă de 61 de ani, care și-a părăsit locul de muncă după câștigul care i-a schimbat viața de anul trecut, își promisese că se va întoarce la locul unde a lucrat timp de peste trei decenii pentru a împărtăși norocul său, scrie Independent.

Domnul MacDonald a petrecut mai mult de 30 de ani livrând colete la magazinele din centrul comercial Lakeside din Thurrock, Essex, până la câștigul său de anul trecut.

De atunci, s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Anita, și s-a mutat din Barking, estul Londrei, pentru a se stabili într-o nouă casă independentă cu patru dormitoare în Essex.

Fostul curier și-a surprins colegii

„Au fost 12 luni nebunești, de la descoperirea faptului că am câștigat un jackpot la Lotto de 5,2 milioane de lire sterline și apariția în reclama TV la Lotto, până la căsătorie și mutarea într-o casă nouă. Ce bine că m-am pensionat devreme – se pare că a fi milionar la Loto e o ocupație cu normă întreagă! Cu toate acestea, sunt încântat să ies din pensie pentru o zi, ca să-mi îndeplinesc promisiunea pe care mi-am făcut-o. A fost minunat să-mi surprind foștii colegi, expresia fețelor lor a fost de neuitat. Cred că ne-am descurcat de minune în a-i surprinde și a împărtăși bucuria prin livrările de astăzi.”, a spus el.

Donna Samuels, managerul magazinului Babyeze din Lakeside, a spus că a fost o „surpriză incredibilă” să-l revadă pe domnul MacDonald.

Managera i-a lăudat generozitatea

„Nu era absolut necesar să facă asta, dar sunt atât de emoționată că a făcut-o. Pe de altă parte, faptul că Gary împărtășește bucuria este tipic pentru el, ceea ce demonstrează ce om minunat este. De când îmi amintesc, Gary era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, cu o glumă și un zâmbet, așa că, atunci când, într-o zi, anul trecut, a dispărut brusc, m-am îngrijorat că s-a întâmplat ceva rău. Am fost în al nouălea cer când am descoperit adevăratul motiv. Sincer, câștigul la Loteria Națională nu se putea întâmpla unui tip mai de treabă.”, a spus ea.

Domnul MacDonald a povestit că, în fostul său loc de muncă ca șofer de livrări, ceasul său deșteptător suna în fiecare zi la ora 5.30 dimineața.

Soția lui a profitat de vizită

„Mereu am fost mândru să-mi fac treaba bine și asta am făcut în toți acești ani la Lakeside, dar ceea ce a contat cu adevărat au fost numeroasele persoane pe care le vedeam zilnic. Cu un salut prietenos, câteva cuvinte sau, în rare ocazii, o ceașcă de ceai, am construit legături, așa că, atunci când am câștigat jackpotul la Lotto, acei oameni care făcuseră parte din viața mea profesională de zi cu zi au fost mereu în planurile mele. A durat ceva timp să mă întorc aici, dar, văzând fețele fericite și râsetele, a meritat așteptarea. Singura problemă este că fabuloasa mea soție, Anita, a profitat de ocazie pentru a face puțin shopping!”, a spus el.

Domnul MacDonald a spus anterior că prima sa achiziție după câștigul la loterie a fost un aspirator Shark.