Presiunea se vede la Bruxelles: miniștrii apărării discută sprijinul pentru Ucraina, Comisia are un plan anti-drone, iar NATO anunță prezență pe termen lung în Arctica, după discuțiile despre Groenlanda. Surse oficiale din NATO spun că, la nivelul Alianței, nimeni nu mai crede că există o voință reală a Rusiei pentru pace.

NATO lansează „Santinela Arctică”

Mark Rutte, secretar general NATO: „În fața unei activități militare accelerate a Rusiei și a unui interes crescut al Chinei în regiunile nordice, e crucial să facem și noi mai mult. Tocmai de aceea acum două ore, am lansat ”Santinela Arctică”. Această componentă valorifică forța Alianței, aducând laolaltă NATO și activitățile militare din Nord.”

Declarațiile au avut loc înaintea reuniunii informale a liderilor europeni, care se vor retrage la un castel din Belgia. La întâlnire va participa și președintele României, Nicușor Dan. Iar în aceste momente, la Bruxelles, are loc Consiliul miniștrilor apărării.

Miniștrii apărării din UE sunt la aceeași masă și discută sprijinul pentru Ucraina, pe fondul împrumutului de 90 de miliarde de euro care a primit azi undă verde finală în Parlamentul European. Tot aici urmează să fie aprobat oficial și programul SAFE, prin care România ar urma să aibă acces la 16,7 miliarde de euro pentru investiții în apărare.

Discuțiile continuă mâine la NATO, unde miniștrii se întâlnesc cu ceilalți omologi din Alianță și prezintă cifrele privind cheltuielile cu apărarea. România a cheltuit anul trecut 2,2% și și-a propus 2,5% anul acesta.

Scepticism privind voința Rusiei de pace

Ucraina rămâne pe agendă, însă surse oficiale din NATO spun că, la nivelul Alianței, aproape nimeni nu crede că Rusia vrea cu adevărat pacea – singurii care mai păstrează public speranța sunt americanii.

Comisia Europeană a pus pe masă un plan anti-drone, ca statele membre să reacționeze unitar la incidente și la drone folosite ostil. Sunt câteva idei-cheie: un centru european de testare pentru sisteme antidronă, o etichetă „Dronă de încredere a UE” și reguli actualizate pentru dronele civile. Se discută și o platformă comună de date și un apel de 250 de milioane de euro pentru protejarea infrastructurilor critice și supravegherea frontierelor.

Miercuri a avut loc și întâlnirea industriei, ca un „preludiu” pentru reuniunea de mâine, când liderii UE se retrag la castelul Alden-Biesen, în Belgia. Tema, pe înțelesul tuturor: cum își întărește Europa economia într-un climat geopolitic care se înrăutățește – de la energie și dependențe, până la barierele din piața unică și investiții, ca UE să poată ține piept giganților economici, precum China.

La reuniune participă și președintele României, Nicușor Dan, care ajunge miercuri seară pe aeroportul din Liège, cu o aeronavă Spartan. Înainte de întâlnire, a avut discuții aplicate cu mai mulți factori de decizie, inclusiv pe finanțe, energie și politică externă.