Grindeanu a fost întrebat într-o conferință de presă dacă PSD a ajuns, cumva, un partid izolat în Parlament, în condițiile în care - după deciziile luate de PNL și USR - acum, nici cei de la AUR nu vor să mai colaboreze cu PSD.

Marți, 21 iulie, Petrișor Peiu a transmis public faptul că ”AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid”.

Acum, președintele PSD spune despre Peiu că ”încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă alianță cu Bolojan și cu USR-ul”.

Sorin Grindeanu: ”Eu n-am vrut să comentez nici ieri ceea ce a spus domnul Peiu. Foarte bine. Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare, dacă vreți, alianță cu Bolojan și cu USR-ul, nu-i oprește nimeni. Îi urez succes.”

Grindeanu evită să recunoască faptul că nu a avut o soluție de înlocuire atunci când a demis, împreună cu AUR, guvernul Bolojan

De asemenea, întrebat de jurnaliști dacă, atunci când a demis, alături de partidul AUR, Guvernul Bolojan (din care a făcut parte și PSD), i-a propus președintelui Nicușor ”o altă soluție”, Grindeanu a evitat să dea un răspuns clar.

Reporter: Atunci când ați dat jos guvernul alături de AUR și alte grupuri suveraniste, ați prezentat partidului și o altă soluție? Sau președintelui Nicușor Dan i-ați spus atunci că dacă Guvernul Bolojan va fi demis prin moțiunea noastră de cenzură, avem următoarea soluție?

Sorin Grindeanu: ”Eu răspund de parlamentarii PSD, care sunt în număr de 127. În acest mod am răspuns și la prima variantă pe care a propus-o președintele Nicușor Dan, care n-a mai ajuns să fie votată în plen, cu Eugen Tomac. Și în același mod am răspuns când am avut propunerea cu Adrian Veștea. Eu nu pot să răspund de mai mult decât are Partidul Social Democrat. Iar Partidul Social Democrat a luat decizia și bine a făcut, de a-l da jos pe Bolojan, fiindcă țara mergea într-o direcție greșită”.

Reporter: Bun, și soluția? Alternativa?

Sorin Grindeanu: ”Soluția nu ține doar de noi, că n-avem o majoritate singuri. PSD-ul are în acest moment 27-28% din Parlament.”