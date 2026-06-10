Zeci de schelete umane fără cap, vechi de 7.000 de ani, au fost descoperite într-un șanț, într-un oraș din Slovacia

Însă rămășițele fără cap, vechi de 7.000 de ani, oferă de fapt noi informații despre comunitățile agricole care locuiau în acea regiune la acea vreme, potrivit unui comunicat al Universității din Kiel, Germania, citat de CBS News.

Universitatea și Academia Slovacă de Științe au susținut împreună un proiect de cercetare care a durat zeci de ani și care i-a adus pe arheologi la situl din Vráble, un mic oraș slovac, unde au fost descoperite scheletele.

Cei implicați în proiect au publicat acum și un studiu privind descoperirile lor, care a apărut în revista Proceedings of the Prehistoric Society.

Deși cele 78 de schelete găsite îngrămădite unele peste altele în Vráble ar putea sugera că a avut loc un fel de masacru, cercetătorii au afirmat că analizele lor de până acum indică faptul că acestea au fost îngropate în mod deliberat în acest fel, posibil ca parte a unei tradiții culturale neolitice.