Zeci de schelete umane fără cap, vechi de 7.000 de ani, au fost descoperite într-un șanț, într-un oraș din Slovacia

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Arheolog schelet shutterstock 2083910452
Shutterstock

Cercetătorii au descoperit zeci de schelete umane antice, aproape toate cu capetele tăiate, într-un șanț din Europa Centrală, o descoperire despre care recunosc că „oferă o priveliște înspăimântătoare la prima vedere”.

autor
Cristian Matei

Însă rămășițele fără cap, vechi de 7.000 de ani, oferă de fapt noi informații despre comunitățile agricole care locuiau în acea regiune la acea vreme, potrivit unui comunicat al Universității din Kiel, Germania, citat de CBS News.

Universitatea și Academia Slovacă de Științe au susținut împreună un proiect de cercetare care a durat zeci de ani și care i-a adus pe arheologi la situl din Vráble, un mic oraș slovac, unde au fost descoperite scheletele.

Cei implicați în proiect au publicat acum și un studiu privind descoperirile lor, care a apărut în revista Proceedings of the Prehistoric Society.

Deși cele 78 de schelete găsite îngrămădite unele peste altele în Vráble ar putea sugera că a avut loc un fel de masacru, cercetătorii au afirmat că analizele lor de până acum indică faptul că acestea au fost îngropate în mod deliberat în acest fel, posibil ca parte a unei tradiții culturale neolitice. 

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Martin Furholt, profesor la Universitatea din Kiel și autorul principal al studiului, a precizat într-un comunicat că înmormântările „par neobișnuite”. Pe baza dovezilor adunate până acum de echipa sa, acestea ar putea reflecta „practicile sociale” ale vechilor coloniști, care au locuit în zona din jurul localității Vráble între aproximativ 5250 și 4950 î.e.n., potrivit universității.

Cercetătorii au început să studieze situl în 2012, în speranța de a afla mai multe despre legăturile sale cu o perioadă importantă din istoria Europei, caracterizată de o dezvoltare rapidă atât a olăritului, cât și a agriculturii. Situl arheologic cuprinde acum ceea ce se crede că au fost odinioară amplasamentele a 300 de locuințe din trei cartiere diferite din epoca neolitică, dintre care unul era înconjurat de șanțul în care au fost descoperite rămășițele scheletice. 

Scheletele au fost descoperite în poziții aparent aleatorii, atât unul peste altul, cât și unul lângă altul, și toate, cu excepția unuia, au fost găsite fără cap. Cercetătorii au spus că doar un singur schelet al unui copil a fost descoperit cu craniul intact. 

De asemenea, ei cred că persoanele cărora le-au aparținut rămășițele au fost îngropate la scurt timp după moarte. Nu este clar ce s-a întâmplat cu capetele, deși cercetătorii au emis ipoteza că acestea ar fi putut fi păstrate undeva separat de locul de înmormântare.

„Caracteristicile arată în mod clar o manipulare intenționată a cadavrelor”, a declarat Katharina Fuchs, coautoare a studiului, tot de la Universitatea din Kiel, într-o declarație. 

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Sursa: CBS News

Etichete: schelet, descoperire,

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