Un fost angajat al unei organizații caritabile britanice care sprijină persoanele afectate de cancerul de sân a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, după ce a furat aproape 92.000 de lire sterline din fondurile organizației. Bărbatul a folosit banii pentru a-și plăti nunta și luna de miere, dar și pentru cumpărături de lux și achitarea unor datorii personale, relatează The Independent.

Tameem Choudhury, în vârstă de 29 de ani, din Hackney, nordul Londrei, lucra în departamentul financiar al organizației Breast Cancer Now atunci când a profitat de poziția sa pentru a redirecționa către propriul cont bancar o sumă destinată organizației.

Potrivit poliției din City of London, Choudhury a pledat vinovat pentru fraudă și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată marți, la Royal Courts of Justice.

A redirecționat banii către propriul cont

În august 2023, în timp ce lucra în departamentul financiar al organizației, Choudhury a interceptat o plată de 91.966,72 lire, reprezentând o rambursare care urma să fie efectuată de Royal Marsden NHS Foundation Trust către Breast Cancer Now.

Folosindu-și adresa de e-mail de serviciu, bărbatul a transmis instituției datele propriului cont bancar, documentele fiind prezentate pe antetul organizației caritabile.

După ce banii au ajuns în contul său, Choudhury i-a cheltuit în doar câteva săptămâni. Printre cheltuieli s-au numărat nunta și luna de miere, obiecte de lux, plata unor datorii și retrageri de numerar.

Printre bunurile cumpărate s-a aflat și un inel Alexander Brown în valoare de 14.000 de lire sterline.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că banii furați au fost folosiți pentru plăți către o companie de recuperare a datoriilor, bilete de avion către Qatar și transferuri de bani către rude.

A spus că era „aproape lefter”

În timpul anchetei, polițiștii au analizat mesajele de pe telefonul lui Choudhury. Cu puțin timp înainte de comiterea fraudei, acesta se descrisese într-un mesaj drept „aproape lefter”.

Detectivul Yusuf Meerza, din cadrul echipei de operațiuni antifraudă a City of London Police, a declarat că Choudhury „a abuzat de o poziție bazată pe încredere” în cadrul organizației.

„Generozitatea donatorilor permite organizațiilor caritabile precum Breast Cancer Now să finanțeze cercetări esențiale și să ofere sprijin persoanelor afectate de cancerul de sân. Acțiunile lui Choudhury au trădat această încredere și au pus în pericol fondurile donate pentru cauze caritabile, în propriul său beneficiu”, a spus polițistul.

Banca lui Choudhury a blocat contul după ce a detectat activități suspecte, iar autoritățile au reușit să recupereze 42.866 de lire sterline.

Bărbatul a fost arestat în iunie anul trecut, după ce Breast Cancer Now a sesizat autoritățile.

Organizația spune că nu a suferit pierderi financiare

Reprezentanții Breast Cancer Now au transmis că tratează cazul „cu maximă seriozitate” și că au realizat o analiză amănunțită a procedurilor interne.

„Persoanele afectate de cancerul de sân se află în centrul activității noastre. Prin cercetări care salvează vieți, sprijin care schimbă vieți și campanii menite să producă schimbări, lucrăm pentru a schimba viitorul cancerului de sân”, a transmis organizația.

Reprezentanții acesteia au precizat că vor continua să respecte cele mai stricte standarde, astfel încât banii donați să ajungă la persoanele afectate de această boală, așa cum și-au propus donatorii.

„Fondurile au fost recuperate, iar organizația nu a suferit nicio pierdere financiară.”

Breast Cancer Now, înființată în 2015, finanțează cercetări privind cancerul de sân și oferă sprijin persoanelor afectate de boală, inclusiv prin acces la asistență din partea unor asistente medicale specializate, grupuri de suport și diverse resurse de informare.

Organizația îl are ca patron regal pe Regele Charles al III-lea și beneficiază de sprijinul mai multor personalități publice, printre care prezentatoarele Lisa Snowdon și Julia Bradbury. Aceasta din urmă a vorbit public despre propria luptă cu cancerul de sân într-un documentar lansat în 2022.