Scena a fost filmată atât de un martor, cât și de cei din autoturism.

Atenție, urmează imagini care va pot afecta emoțional.

Din imaginile surprinse dintr-o mașină aflată în spatele bulgarilor se vede cum turiștii arunca pâine ursoaicei de pe șosea, care era însoțită de un pui mic.

Oamenii se amuză însă, la un moment dat, animalul se repede spre geamul autoturismului. Atacul a fost filmat și de cei care se aflau în vehicul împreună cu turistul bulgar.

Ursoaica l-a mușcat pe acesta de brațul stâng, apoi s-a retras.

Turistul de 46 de ani, rănit, a cerut ajutor jandarmilor care păzesc Barajul Vidraru. Aceștia au sunat la 112 și chemat un echipaj medical.

Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, de aici, a fost trimis la Pitești, la chirurgie plastică și reparatorie, unde urmează să fie operat.

După cum spun medicii, la spitalul din Curtea de Argeș au mai ajuns, luni seara, alți doi oameni răniți de urs, un român și un cetățean german.

Statul urma să amenajeze o rezervație pentru urșii-problemă, în localitatea Timiș din județul Brașov, dar nici până acum proiectul nu este gata.

Autoritățile au promis de mai multă vreme că vor duce exemplarele-problemă într-o rezervație, lângă Brașov, amenajată cu bani europeni. Însă...

Corespondent PRO TV: „Centrul de reabilitare ar trebui să fie gata peste o lună, dar pe șantier nu e nimeni, lucrările par abandonate”.

Ministerul Mediului și Regia Pădurilor Kronstadt - care supraveghează execuția - au venit cu precizări și spun că de vină pentru întârzieri este terenul mlăștinos, care necesită lucrări complexe de consolidare. Așa că ar fi nevoie de încă șase luni.

Pe de altă parte, hrănirea urșilor este pedepsită cu amendă între 10.000 și 30.000 de lei.

Dar sancțiunile pot fi aplicate doar dacă persoana este prinsă în fapt sau este înregistrată de o cameră de supraveghere, ceea ce face ca mulți să scape. Și lipsa de implicare a autorităților este intens criticată de organizațiile de mediu.