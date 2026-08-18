Două se află în Năvodari, iar 3 în sudul litoralului, în Eforie Sud și Olimp. Între timp, vecinii bulgari au 25 de astfel de plaje, iar grecii se laudă cu peste 600.

Plajele trebuie să respecte 33 de criterii

Sejurul petrecut pe o plajă cu steag albastru poate echivala cu o vacanță reușită. Semnul marchează o plajă unde apa e testată și sigură, nisipul este curățat în permanență, gunoiul, selectat, iar salvamarii sunt prezenți și au echipamente de prim-ajutor în dotare. Pentru a primi statutul de Blue Flag, o plajă trebuie să respecte în total 33 de criterii.

Alina Fărîță, reprezentant plajă: „Criteriile sunt numeroase. În principiu căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, grupuri sanitare pe plajă, bineînțeles calitatea apei și a nisipului și managementul deșeurilor. Este o investiție semnificativă."

Standardele trebuie respectate pe toată durata sezonului, iar anul următor plajele sunt reevaluate.

Raluca Popa, administrator plajă: „Avem un scaun amfibie pentru persoane cu dizabilități locomotorii, dușuri, cabine de schimb, chiar o cabină în care avem cremă cu factor de protecție solară, cu SFP, coșuri de gunoi.”

Turiștii spun că simt diferența

Turiștii aflați aici spun că simt diferența.

Bărbat: „Suntem familii cu copii și venim pentru siguranță. Avem apă potabilă și bar pe plajă, avem toalete foarte aproape."

Bărbat: „E o plajă foarte ok, e curată. Sunt oameni care fac curățenie. Nu am găsit mizerie niciodată, nu am găsit nimic aruncat pe jos. Asta e un mare plus."

Femeie: „Pare destul de organizat și să spunem diferențele de preț nu pare a fi foarte mare între ce au și ceilalți vecini."

Bărbat: „Chiar neașteptat de plăcut și de frumos. Chiar arată bine."

Femeie: „Avem toalete multe și e totul curat.

Cele 5 plaje certificate la noi sunt unele cu tradiție Blue Flag. Alte plaje au încercat să obțină certificatul, însă nu au reușit anul acesta.

Unele plaje nu au obținut certificarea

Dorin Ciubotaru, administrator plajă: „Ținând cont de tipologia zonei în care ne află și nu avem aceste utilități publice la baza plajei, este foarte greu să putem obține Blue Flagul."

Programul internațional „Blue Flag" este implementat în România din 2004, iar evaluarea anuală este realizată de un juriu, cu participarea autorităților publice și asociațiilor din domeniul turismului.