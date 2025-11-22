Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui
Epoca actuală poate fi numită Criza Informației, sugerează Alderman, autoare a cărții ”Don’t Burn Anyone at the Stake Today (and Other Lessons from History About Living Through an Information Crisis)” lansate în 2025.
Potrivit autoarei, suntem copleșiți de un flux uriaș de informații pentru care nu avem încă structuri sociale și cognitive adecvate, iar acest val informațional ne provoacă anxietate, furie și sentimentul că suntem depășiți.
Putem posta online o idee auzită des în cercul nostru, iar apoi să fim criticați de zeci de oameni care ne spun că e greșită, învechită sau părtinitoare. Asta ne poate face să ne simțim nesiguri, speriați sau deconectați de lume.
La fel se întâmplă și invers: descoperim opiniile altora și realizăm că persoane pe care le plăceam au idei pe care le considerăm stupide sau ofensatoare: sindromul „Îl plăceam pe unchiul Bob până i-am văzut postările pe Facebook”, explică ea.
