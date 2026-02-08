Joi, poliţiştii au fost chemaţi la o reşedinţă din apropierea oraşului Chattanooga, în statul Tennessee. Au fost încercate măsuri de salvare a vieţii unei femei, dar aceasta era deja decedată.

Lee, în vârstă de 31 de ani, a fost identificat ca suspect şi reţinut şi a fost acuzat de omor calificat şi de falsificare de probe.

El va compărea în faţa instanţei pe 11 februarie.

„Concluziile preliminare indică faptul că moartea victimei a fost rezultatul unei omucideri”, se arată într-o declaraţie a biroului şerifului din comitatul Hamilton.

Numele victimei nu va fi făcut public până când nu vor fi informaţi rudele sale apropiate.

Lee, selecţionat în prima rundă a draftului de către New York Jets în 2016, a jucat ultima oară în NFL pentru Buffalo Bills în 2020.

Contractul său pe patru ani cu Jets a fost întrerupt cu un an mai devreme, în 2019, când a părăsit franciza din cauza problemelor disciplinare şi a formei slabe.

Lee a făcut parte din echipa Kansas City Chiefs care a câştigat Super Bowl în 2020, deşi nu a jucat în meci.

A semnat cu Las Vegas Raiders în iunie 2021, dar nu a jucat înainte de a îi fi reziliat contractul două luni mai târziu.

Lee a fost arestat în 2023 pentru agresiune şi violenţă domestică. Raportul de arestare menţionează că el a împins o femeie „în peretele, aruncând-o la podea şi lovind-o în faţă şi în cap de opt până la nouă ori cu pumnii strânşii”.

