Tot mai mulți fermieri români cultivă usturoi. Care este motivul

Usturoiul românesc câștigă teren în fața celui de import, după ce ajutorul de 3.000 de euro oferit de autorități agricultorilor i-a convins pe mulți că este o afacere profitabilă.

Peste 1.000 de fermieri cultivă acum, pe suprafețe mari, usturoi autohton, iar importurile au scăzut față de anii trecuți cu o treime.

În Timiş, până acum doi ani nu era niciun fermier care să cultive usturoi pe o suprafaţă mai mare de 3.000 de metri pătraţi. Acum situaţia s-a schimbat.

În acest an fermierii romani înscrişi în program au cultivat peste 1.500 de hectare.

La Copălău, localitate renumită pentru usturoi, suprafeţele cultivate s-au triplat. Acest tânăr a început o afacere acum câţiva ani, după ce a muncit o perioadă în străinătate. Spune că programul naţional Usturoiul l-a ajutat mult.

Ciprian Damaschin, cultivator de usturoi: De şase ani cultiv usturoi şi datorită programului cu ajutorul minimis, am crescut suprafeţele de la an la an.

Reporter: Banii primiţi v-au ajutat?

Ciprian Damaschin: Da. Pentru că ne-a dat o încredere mai mare ca să merg mai departe. Să îmi iau seminţele, să cumpăr un utilaj.

Mihaela Rozneanu, cultivator de usturoi: "Din bunici, străbunici cultivam usturoi. La noi, la Copălău, terenul e de aşa natură şi cu asta ne ocupăm. Asta au făcut şi bunicii şi părinţii noştri."

Potrivit Ministerului Agriculturii, în 2019 importul de usturoi a fost cu 30% mai mic, faţă de 2018.

Doru Petance, director Direcţia Agricolă Timiş: "Mie mi se pare o treabă nemaipomenită. Deci faptul că ei au introdus usturoi autohton pe piaţă, s-a dublat numărul de fermieri interesaţi, iar cantitatea nu e deloc de neglijat"

Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu, Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor: "Usturoiul care vine din import, datorită tratamentului la care este supus, pentru a rezista la transportul îndelungat şi depozitare de lungă durată, are un gust de substanţe chimice. Şi mirosul este caracteristic, este mai fad."

Conf. univ. Gheorghe Poșta, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Timişoara: "O producţie care poate să meargă spre natural, spre un gust şi o aromă inconfundabilă."

În ciuda succesului acesui program, fermierii spun că nu reuşesc să ajungă în marile magazine pline cu usturoi din China. În plus, şi pandemia le-a stricat planurile.

Emilian Burlacu, fermier: "Vânzările nu sunt după aşteptările noastre datorită acestei pandemii şi închideri de târguri anuale/acolo unde noi vindeam o cantitate destul de mare de usturoi."

Bugetul pentru acest program este de peste 1,5 milioane de euro.