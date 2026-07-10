Specialiștii sunt de părere că un cățel în birou destinde atmosfera, iar oamenii sunt mult mai prietenoși și mai relaxați. La noi în țară, potrivit datelor internaționale, în aproape jumătate din gospodării există măcar un câine sau o pisică.

Macho este un senior de 14 ani care, în fiecare zi, merge cu stăpâna lui la serviciu, la Consiliul Județean Ilfov, Departamentul Juridic. Activitatea lui preferată este somnul. Pentru asta are o păturică așezată fix lângă biroul mamei lui.

Cristina Vulpe: „Totul a început din nevoia de a-i administra un tratament în februarie anul acesta. Ne-am descurcat foarte bine și am continuat să venim, deși problemele medicale au trecut. Cel mai mare avantaj este faptul că nu mai stai cu grija că e singur acasă și nesupravegheat și că n-are cine să se ocupe de el în timpul zilei.”

În acest laborator, unde se developează și se scanează poze, Piersic, un cățel de patru ani din rasa Golden Retriever, este primul care îi întâmpină pe clienți. Este prezent aproape zilnic alături de stăpânii lui, care au afacerea.

Mihaela: „S-a obișnuit cumva ca, la sunetul soneriei, vine cineva și mereu e la ușă, îl întâmpină. După, îl aduce până la ușă și apoi îl petrece până când pleacă. Piersic vine cu noi la muncă de fiecare dată când suntem aici. Piersic e mascota noastră. Foarte mulți, chiar dacă nu au filme de lăsat, vin să-l vadă pe Piersic.”

Sunt din ce în ce mai multe locuri în care animalele de companie sunt primite cu brațele deschise. De la centre comerciale, cafenele și restaurante și până la instituții publice sau companii private. Iar angajații sunt acceptați cu prietenul necuvântător atunci când nu au cu cine să îl lase sau când apare o problemă. În unele cazuri, companiile adoptă un animal care rămâne permanent la birou și care devine casa lui.

Hilde Tudora, Protecția Animalelor Ilfov: „În alte state, treaba asta este o normalitate și aduce numai beneficii. În primul rând, ți se schimbă starea, apoi am observat că, în prezența animalelor, oamenii nu mai țipă. Nu cred că este o problemă să recunoaștem că în România, la locul de muncă, oamenii sunt supărați, stresați, nemulțumiți de șefi. Vedem asta în multe instituții și companii și atunci ar fi extrem de benefică prezența animalelor.”

Un spațiu special pentru animale trebuie implementat cu grijă și bunăvoință, mai ales în companiile cu mulți angajați. Există oameni alergici la păr sau care se tem de câini.