Printre ei, dezvoltatorul imobiliar și un reprezentant al firmei care ar fi păcălit zeci de clienți.

Corespondent PRO TV: „În urmă cu puțin timp a părăsit sediul Parchetului General administratorul firmei care este suspectat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în condițiile în care zeci de oameni, zeci de clienți, s-au plâns de faptul că în ultimii ani, ar fi plătit avansul sau chiar prețul integral pentru locuințe promise într-un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei, fără să știe însă că nu vor primi niciodată aceste locuințe. Anchetatorii spun că locuințele n-au fost terminate în ceea ce privește construcția și că multe dintre ele au fost vândute succesiv mai multor clienți. 16 milioane de lei, pe care le-ar fi suferit în jur de 60 de părți vătămate. Aproape toți au făcut plângeri penale și printre cei care i-au denunțat pe artizanii acestei presupuse fraude se află și cea care administra firma, o avocată de profesie. În luna februarie însă, a denunțat faptul că ar fi remarcat această vânzare succesivă și că există premizele unor înșelăciuni, însă asta nu a împiedicat-o să dobândească ea însăși calitatea de inculpată. De altfel, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva ei pentru două acuzații: înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Ea a fost plasată sub control judiciar. Avocata, care era administratoare, se plângea că ar fi fost convinsă de dezvoltatori imobiliari să preia conducerea juridică a acestei companii implicată în acest scandal. Un lucru este cert încă de joi seară, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a emis două mandate de arestare preventivă, unul pe numele unui alt reprezentant al companiei, care este vizată de această investigații și de aceste acuzații. Celălalt mandat îl vizează, ce-i drept, în lipsă, chiar pe dezvoltatorul imobiliar despre care anchetatorii au informații că ar fi fugit în Italia înainte de debutul acestor cercetări, așa încât de acum înainte există premizele ca el să fie dat în urmărire internațională și a dus cu forța acasă pentru a da explicații pentru a da socoteală în acest caz. Este de precizat faptul că administratorul companiei, avocata cu pricină, a refuzat să comenteze acuzațiile și faptul că a fost plasată sub control judiciar. Chiar dacă, spuneam la un moment dat, ea a fost printre cei care a denunțat această presupusă fraudă”.