Top cadouri pentru copii în 2025: Jucării, jocuri educative și surprize inspirate

Să intri într-un magazin de jucării în 2025 poate fi copleșitor. Rafturile sunt pline, reclamele sunt peste tot, iar dorințele celor mici se schimbă de la o zi la alta.

Ca părinte sau rudă, vrei să oferi ceva care să aducă acel strigăt de bucurie la deschiderea cadoului, dar care să nu ajungă aruncat sub pat a doua zi. Descoperă cele mai tari jucării din 2025, de la seturi de construcție la jocuri care adună toată familia la masă. Află ce se potrivește fiecărei vârste și cum să alegi cadouri care nu vor fi uitate într-un colț după două zile.

Cum alegi cadoul potrivit în funcție de vârstă

Alegerea unui cadou pentru cei mici a devenit o adevărată știință în 2025. În esență, părinții moderni nu mai vor jucării care doar fac zgomot și luminează haotic, ci obiecte care îl ajută pe cel mic să descopere lumea pas cu pas. Iată cum să te orientezi simplu și eficient, în funcție de etapa de creștere:

0-12 luni: În primul an de viață, creierul bebelușului este ca un burete, dar vederea și coordonarea sunt încă în lucru. Pentru nou-născuți (0-6 luni), cele mai bune cadouri sunt cele care stimulează vizual și tactil. Uită de pasteluri șterse; bebelușii reacționează cel mai bine la contraste puternice (alb-negru, roșu intens). Cărțile moi din material textil, care foșnește la atingere, sau jucăriile de dentiție din silicon sigur sunt ideale, potrivit Parents.com.

După 6 luni, când bebe începe să stea în funduleț și să apuce, caută jucării bazate pe principiul „cauză-efect”. Cuburile moi de stivuit, jucăriile care se rostogolesc sau centrele de activități unde apăsarea unui buton generează un sunet blând sunt perfecte. Regula de aur aici este siguranța: piese mari, care nu pot fi înghițite, și materiale non-toxice, pentru că totul va ajunge, inevitabil, în guriță.

1-3 ani: Aceasta este vârsta energiei pure și a dorinței de independență („fac eu!”). Copiii învață acum să își coordoneze mișcările și să imite adulții. Cadourile ideale sunt cele care îi pun la treabă: jucării de împins sau tras (antemergătoare, cărucioare), instrumente muzicale simple (tobe, xilofon) și primele puzzle-uri cu piese mari și butoni.

De asemenea, la această vârstă, copiii adoră să facă ce văd la mami și tati. Seturile de joacă de tip „viața reală”, o bucătărie mică, o trusă de scule, un set de curățenie sau un telefon de jucărie, sunt hit-uri garantate. Atenție mare la durabilitate: la vârsta asta, jucăriile sunt testate dur, fiind aruncate și lovite, așa că plasticul casant sau lemnul fragil nu au ce căuta pe listă.

3-5 ani: Preșcolarii intră în etapa „de ce?” și a jocurilor de rol complexe. Nu mai e vorba doar de a muta obiecte, ci de a crea povești. Acum e momentul pentru seturi de construcție mai avansate (tip LEGO Duplo sau Magna-Tiles), care le dezvoltă gândirea spațială. Costumele de supereroi, prințese sau meserii (doctor, pompier) sunt cadouri fantastice pentru că le hrănesc imaginația. Tot acum poți introduce primele jocuri de societate simple, care îi învață răbdarea și respectarea regulilor. Dacă vrei să mergi pe latura creativă, seturile de plastilină, cariocile lavabile (pentru liniștea părinților) sau șevaletele sunt alegeri excelente care îi țin ocupați ore în șir.

Școlarii (6-9 ani): Odată ce intră la școală, copiii vor să aibă hobby-uri serioase și să facă lucruri singuri. Nu mai vor jucării simple, ci gadget-uri și seturi creative.

· Roboți și prieteni digitali: Jucăriile au devenit incredibil de deștepte. Un roboțel smart, devine un prieten cu care copilul poate purta conversații reale și care îi răspunde la curiozități. Dacă vrea un animal de casă, dar nu ești pregătit pentru unul real, Bitzee e soluția magică: un animal digital (ca o hologramă) pe care chiar îl poți „mângâia” și simți la atingere.

►Jucarie interactiva Bitzee - Animalut digital, cutie albastra - 133 lei

· Micii creatori (DIY): La vârsta asta adoră să creeze. Stilourile 3D (3Doodler) sunt fascinante pentru că le permit să deseneze obiecte în aer, cu plastic topit (sigur pentru ei). Fetițele sunt atrase de seturile de făcut brățări sau tatuaje temporare, care le lasă să își exprime stilul fără să fie ceva permanent. Până și banalul slime a devenit „de lux”: acum se caută kit-uri care miros frumos și au texturi relaxante, nu doar lipicioase.

►Creion 3D 3Doodler Start+ pentru copii 6+ vers 2021 - 383 lei

· LEGO: LEGO rămâne rege, dar acum se îmbină cu ecranele. Seturile inspirate din Minecraft sau Animal Crossing sunt cadoul perfect pentru a-i scoate puțin din fața calculatorului, oferindu-le personajele preferate în lumea reală.

►LEGO® Minecraft™ - Casa-Purcelus 21268, 238 piese - 66 lei

Pre-adolescenți și adolescenți: Asta e vârsta cea mai dificilă: nu mai sunt copii mici, dar nici adulți.

· Nebunia cutiilor surpriză (Blind Boxes): E o adevărată manie cu figurinele de colecție, ambalate în cutii unde nu știi ce îți pică. Cele mai căutate sunt Labubu (niște monștri simpatici cu urechi de iepure și dinți ascuțiți) pe care adolescenții și-i agață la rucsac.

· Gaming și realitate virtuală: Jocurile video sunt baza socializării lor. Ochelarii de realitate virtuală sunt cadoul suprem pentru evadare în alte lumi. Dacă nu, o consolă portabilă sau chiar una retro, care imită jocurile vechi din anii '90, va fi foarte apreciată.

· Camera „cool” și îngrijire personală: Încep să pună preț pe imaginea lor și a camerei lor. Fetele vor fi încântate de cosmetice virale. Pentru băieți și fete deopotrivă, camera devine un sanctuar: benzi LED inteligente care își schimbă culoarea, lămpi care proiectează galaxii pe tavan sau mini-frigidere pentru sucuri și cosmetice sunt cadouri perfecte pentru o cameră „cool”.

Jocuri de familie ideale pentru sărbători

Sărbătorile sunt momentul perfect să lăsăm telefoanele deoparte și să ne strângem toți în jurul mesei. În 2025, tendința este clară: se caută jocurile care ne unesc, nu cele care stârnesc certuri. Oamenii preferă regulile simple, pe care le poate înțelege oricine rapid, dar care ascund strategii interesante.

Iată trei titluri cu care mergi la sigur:

· Castle Panic (Jocul unde nu se supără nimeni): Este alegerea perfectă pentru familiile care vor să evite conflictele, pentru că este un joc cooperativ. Asta înseamnă că nu jucați unul împotriva celuilalt, ci toți faceți echipă împotriva jocului. Scopul este să apărați un castel de valurile de monștri. Fie câștigați toți și sărbătoriți, fie pierdeți toți, ceea ce creează o atmosferă foarte faină de camaraderie.

►Joc de societate Castle Panic 2nd Edition - 219 lei

· Ticket to Ride (Regele clasic): Rămâne, poate, cel mai iubit joc de familie din lume. Este relaxant și satisfăcător vizual. Tot ce trebuie să faci este să strângi cărți colorate pentru a construi rute de tren pe o hartă. E simplu de învățat, dar te ține în priză pentru că trebuie să te gândești mereu care e cea mai bună rută.

►Joc de societate, AjieQaQ, Ticket to Ride, aventura cu trenul, 2-5 jucatori, 30x30x7cm, multicolor - 121 lei

· Herd Mentality (Pentru distracție maximă): E jocul ideal de petrecere, mai ales când sunteți mulți la masă. Aici nu trebuie să fii enciclopedie și să știi răspunsul corect. Secretul este să gândești „ca turma”. Câștigi dacă dai același răspuns pe care crezi că îl vor scrie și ceilalți. E un mod garantat de a sparge gheața și de a râde copios.

►Joc de societate, Big Potato Games, Herd Mentality, 6 jucatori, 10 ani+, multicolor - 165 lei

Shutterstock

Cadouri pentru bebeluși și copii mici (0-3 ani)

În primii ani, cei mici nu au nevoie de haos și zgomot, ci de jucării care să îi ajute să descopere lumea în ritmul lor. Trendul major în 2025 este întoarcerea la natural (stilul Montessori) și la jucăriile care cresc odată cu copilul.

Iată 10 idei cu care mergi la sigur:

· Copacul de sortare din lemn: Nu e doar o jucărie frumoasă, ci una utilă. Îi învață să prindă obiecte mici cu două degete , mișcare esențială mai târziu pentru a ține creionul în mână.

· Măsuța de activități evolutivă: O investiție inteligentă. La început se joacă stând în funduleț, apoi devine un sprijin când învață să stea în picioare. E plină de butoane și manete care le dezvoltă coordonarea.

· Cărți senzoriale din material textil: Pentru bebelușii foarte mici, acestea sunt aur. Foșnește, au texturi diferite (catifea, scai) și culori contrastante care le captează atenția imediat.

· Turnul de învățare (Learning Tower): Un fel de scăunel sigur care îi aduce la înălțimea blatului de bucătărie. Așa pot „găti” alături de părinți sau se pot spăla singuri pe mâini, simțindu-se independenți.

· Instrumente muzicale din lemn: O tobă simplă, un xilofon sau maracas. Copiii înțeleg rapid relația cauză-efect: „lovesc aici, se aude un sunet”. E distractiv și educativ (chiar dacă puțin zgomotos pentru părinți).

Cadouri pentru școlari și adolescenți (6-14+ ani)

Aici lucrurile se complică. Nu mai vor „jucării de bebeluși”. Vor să fie cool, să aibă intimitate și să fie conectați la tehnologie. Cadoul trebuie să le valideze pasiunile. Iată 10 idei care le vor plăcea chiar și celor mai pretențioși, după cum scrie Todayparent.com.

· Figurine de colecție „Blind Box”: E o adevărată manie. Sunt cutii surpriză cu figurine de designer (gen Pop Mart sau Labubu). Nu știi ce model îți pică, iar adolescenții le adoră pentru a le agăța la ghiozdan sau a le pune pe birou.

· Ochelari VR (Realitate Virtuală): Cadoul suprem pentru evadare. Fie că se joacă, fie că „merg” la un concert virtual, este o experiență imersivă pe care o caută toți tinerii pasionați de tech.

· Mini-frigider pentru cameră: Un hit absolut pentru adolescenți. Îl țin în cameră pentru sucuri sau, în cazul fetelor pasionate de skincare, pentru a-și ține cremele și măștile la rece. Le oferă senzația de spațiu personal.

· Benzi LED și proiectoare de galaxii: Camera lor e sanctuarul lor. Luminile inteligente pe care le pot controla de pe telefon pentru a schimba atmosfera (vibe-ul) sunt obligatorii într-o cameră „cool”.

· Cameră foto instant (tip Instax): Deși au telefoane performante, sunt fascinați de pozele fizice, pe hârtie, pe care le pot lipi pe perete sau dărui prietenilor. E un obiect retro care a revenit puternic la modă.

· Stilou 3D: Pentru copiii creativi, este magic. Pot desena în aer cu un plastic special și pot crea obiecte reale, de la bijuterii la figurine, dezvoltându-și gândirea spațială.

· LEGO pentru avansați (Botanical sau Minecraft): Nu lego-ul clasic, ci seturile complexe. Colecția cu flori/plante (care nu se ofilesc) este foarte populară printre fete, iar seturile Minecraft sunt preferate de gameri.

· Căști Wireless cu Noise Cancelling: Adolescenții trăiesc cu muzica în urechi. O pereche de căști bune, care anulează zgomotul din jur, le oferă intimitatea de care au nevoie, fie acasă, fie pe drumul spre școală.

· Jocuri de societate moderne: Catan, Ticket to Ride sau Exploding Kittens. Sunt jocuri de strategie care îi scot din ecrane și îi pun la masă cu prietenii sau familia, fără să fie plictisitoare.

*Acest articol conține link-uri de afiliere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













