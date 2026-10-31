Într-un video alb-negru publicat pe rețelele sociale, membrii formației prezintă imagini din castel și din împrejurimi, iar unul dintre ei vorbește cu umor despre celebrul vampir și despre stilul său de viață.

„Întotdeauna am iubit România și, bineînțeles, România înseamnă mult mai mult decât simple povești cu vampiri. L-am admirat întotdeauna pe Dracula pentru felul în care își face treaba. Așa că a trebuit să-i fac o vizită la el acasă”, au transmis cei de la The Prodigy.

Videoclipul continuă cu o serie de replici ironice despre asemănările dintre programul de lucru al unui vampir și cel al trupei. „Ne facem treaba cel mai bine în timp ce ceilalți dorm”, spune acesta, după care concluzionează că, din acest motiv, el și Dracula trebuie să se apuce de treabă.

The Prodigy a vizitat Castelul Bran în vara anului 2026. Trupa a fost fost headliner la Rockstadt Extreme Fest, desfășurat la Ghimbav, în județul Brașov, în ultima seară a evenimentului.